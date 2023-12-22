Свыше 300 тысяч доз вакцины от трёх инфекций ввели в оборот в России

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Свыше 367 тысяч доз вакцины от трёх опасных инфекций – кори, краснухи и паротита – введены в гражданский оборот. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в России наблюдается дефицит вакцин в 12 регионах. Основной причиной этому стал активный приток трудовых мигрантов из СНГ и беженцев с Украины.
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