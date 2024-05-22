Юрий Гриценко может выйти на свободу: Детские травмы, женоненавистничество, смена ориентации

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14 июня на свободу может выйти серийный убийца Юрий Гриценко, которого называют «Зеленоградский Чикатило». За время своей преступной деятельности он убил пять женщин и совершил 14 разбойных нападений.
Подробнее о жизни Гриценко, а также о его кровожадных преступлениях расскажет редакция «Радио 1».
Гриценко родился 6 ноября 1962 года в городе Зеленоград. Как позже рассказали знакомые семьи маньяка, мальчик рос замкнутым и нелюдимым. Мать Гриценко была строгой и сильной по характеру женщиной, а его отец работал простым столяром.
Причиной его проблем с коммуникабельностью был комплекс неполноценности, Гриценко всю жизнь страдал от неуверенности в себе и безуспешно боролся с этим качеством. По мнению психиатров, строгий характер матери развил в Гриценко подобные комплексы, а позже привёл к женоненавистничеству.
Отслужив в армии, Гриценко пошёл работать в милицию, считая, что эта профессия уберёт его неуверенность в себе. Вскоре он женился, родились двое детей, но комплекс так и не исчез. Понимая это, Гриценко пристрастился к алкоголю. В алкогольном запале в нём выплёскивалось всё негативное, что в конечном итоге, возможно, и сделало Гриценко убийцей. Из правоохранительных органов Гриценко был уволен за пьянство.
Первой жертвой «Зеленоградского Чикатило» стала проститутка. В 1993 году он жестоко убил девушку лёгкого поведения при помощи сковороды. Как позже рассказал сам Гриценко, с женщиной он расправился за то, что она хотела обмануть его и обокрасть.
В 1993 году Гриценко был приговорён к 9 годам лишения свободы. В конце 2000 года убийца вернулся из колонии под Оренбургом, освободившись на 1,5 года раньше условно-досрочно.
Выйдя из колонии Гриценко зажил обычной жизнью. Он устроился в рыбный магазин «Океан» грузчиком. Гриценко продолжал пить и, когда перебарщивал с алкоголем, становился невменяемым, говорил, что его «клинит». Возможно, чрезмерное пристрастие к спиртному и стало поводом для разрыва отношений с женой. По другой версии, в местах лишения свободы его склонили к сексуальным отношениям с мужчинами, и, вернувшись на волю, он не смог жить нормальной семейной жизнью.
3 декабря 2001 года Гриценко развёлся со своей супругой. Известно, что он до последнего пытался наладить с ней отношения и не допустить развода.
4 апреля 2001 года Гриценко стал совершать нападения на женщин. Он наносил им сильные черепно-мозговые травмы ударами молотка. Всего за три апрельских дня он совершил пять нападений на женщин. Двух из них врачам спасти не удалось. Выжившие описать преступника не могли, так как Гриценко всегда нападал сзади. Все нападения Гриценко совершал в Зеленоградском лесопарке днём, когда люди возвращались с работы. Гриценко любил гулять по этому лесопарку, особенно в районе озера Чёрное. Гриценко временно залёг на дно, но уже в июне вновь начал совершать нападения на женщин. За лето он нанёс тяжкие черепно-мозговые травмы четырём женщинам. Местные газеты нагнетали обстановку. По всему Зеленограду были развешаны фотороботы, но они были крайне приблизительные.
К началу осени Гриценко совершил серию нападений на женщин в Зеленоградском лесопарке. На время преступления прекратились, так как Гриценко находился в психиатрической больнице, но 19 октября 2001 года он опять совершил нападение на женщину, на этот раз в Северном административном округе Москвы. В течение недели Гриценко избил молотком ещё трёх женщин. Но вскоре одна из жертв оказала сопротивление преступнику, вырвала у него молоток и убежала. Она чётко описала внешность преступника.
19 ноября 2001 года преступник был задержан во время очередного нападения на женщину в московском парке Дружбы. Женщина стала кричать и, к счастью, на помощь её пришёл водитель автобуса. Гриценко накинулся на мужчину, но справиться с ним не смог. Спаситель скрутил маньяка и удерживал его до прибытия правоохранителей.
За восемь месяцев своей преступной деятельности Юрий Гриценко совершил 14 разбойных нападений и грабежей, 4 из которых закончились убийством. Вскоре преступник во всём признался. Судебно-медицинская экспертиза в апреле 2002 года признала его полностью вменяемым. В том же году Московский городской суд приговорил Юрия Гриценко к 22 годам лишения свободы. Верховный суд России оставил приговор без изменения.
22 июня 2024 года Telegram-канал SHOT сообщил, что 14 июня Гриценко могут выпустить на свободу. По информации СМИ, в колонии Гриценко вёл себя агрессивно, устраивал бунты, в результате чего получил одиночку в карцере СУС (строгие условия содержания) и провёл там 13 лет.
В настоящий момент 61-летнего серийного убийцу наблюдает психиатрическая комиссия. Освобождение Гриценко будет зависеть от их решения.
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Биография Юрия Гриценко
Гриценко родился 6 ноября 1962 года в городе Зеленоград. Как позже рассказали знакомые семьи маньяка, мальчик рос замкнутым и нелюдимым. Мать Гриценко была строгой и сильной по характеру женщиной, а его отец работал простым столяром.
Причиной его проблем с коммуникабельностью был комплекс неполноценности, Гриценко всю жизнь страдал от неуверенности в себе и безуспешно боролся с этим качеством. По мнению психиатров, строгий характер матери развил в Гриценко подобные комплексы, а позже привёл к женоненавистничеству.
Отслужив в армии, Гриценко пошёл работать в милицию, считая, что эта профессия уберёт его неуверенность в себе. Вскоре он женился, родились двое детей, но комплекс так и не исчез. Понимая это, Гриценко пристрастился к алкоголю. В алкогольном запале в нём выплёскивалось всё негативное, что в конечном итоге, возможно, и сделало Гриценко убийцей. Из правоохранительных органов Гриценко был уволен за пьянство.
Первое убийство Гриценко
Первой жертвой «Зеленоградского Чикатило» стала проститутка. В 1993 году он жестоко убил девушку лёгкого поведения при помощи сковороды. Как позже рассказал сам Гриценко, с женщиной он расправился за то, что она хотела обмануть его и обокрасть.
В 1993 году Гриценко был приговорён к 9 годам лишения свободы. В конце 2000 года убийца вернулся из колонии под Оренбургом, освободившись на 1,5 года раньше условно-досрочно.
Развод Гриценко с женой
Выйдя из колонии Гриценко зажил обычной жизнью. Он устроился в рыбный магазин «Океан» грузчиком. Гриценко продолжал пить и, когда перебарщивал с алкоголем, становился невменяемым, говорил, что его «клинит». Возможно, чрезмерное пристрастие к спиртному и стало поводом для разрыва отношений с женой. По другой версии, в местах лишения свободы его склонили к сексуальным отношениям с мужчинами, и, вернувшись на волю, он не смог жить нормальной семейной жизнью.
3 декабря 2001 года Гриценко развёлся со своей супругой. Известно, что он до последнего пытался наладить с ней отношения и не допустить развода.
Серия убийств Гриценко
4 апреля 2001 года Гриценко стал совершать нападения на женщин. Он наносил им сильные черепно-мозговые травмы ударами молотка. Всего за три апрельских дня он совершил пять нападений на женщин. Двух из них врачам спасти не удалось. Выжившие описать преступника не могли, так как Гриценко всегда нападал сзади. Все нападения Гриценко совершал в Зеленоградском лесопарке днём, когда люди возвращались с работы. Гриценко любил гулять по этому лесопарку, особенно в районе озера Чёрное. Гриценко временно залёг на дно, но уже в июне вновь начал совершать нападения на женщин. За лето он нанёс тяжкие черепно-мозговые травмы четырём женщинам. Местные газеты нагнетали обстановку. По всему Зеленограду были развешаны фотороботы, но они были крайне приблизительные.
К началу осени Гриценко совершил серию нападений на женщин в Зеленоградском лесопарке. На время преступления прекратились, так как Гриценко находился в психиатрической больнице, но 19 октября 2001 года он опять совершил нападение на женщину, на этот раз в Северном административном округе Москвы. В течение недели Гриценко избил молотком ещё трёх женщин. Но вскоре одна из жертв оказала сопротивление преступнику, вырвала у него молоток и убежала. Она чётко описала внешность преступника.
Арест Гриценко
19 ноября 2001 года преступник был задержан во время очередного нападения на женщину в московском парке Дружбы. Женщина стала кричать и, к счастью, на помощь её пришёл водитель автобуса. Гриценко накинулся на мужчину, но справиться с ним не смог. Спаситель скрутил маньяка и удерживал его до прибытия правоохранителей.
За восемь месяцев своей преступной деятельности Юрий Гриценко совершил 14 разбойных нападений и грабежей, 4 из которых закончились убийством. Вскоре преступник во всём признался. Судебно-медицинская экспертиза в апреле 2002 года признала его полностью вменяемым. В том же году Московский городской суд приговорил Юрия Гриценко к 22 годам лишения свободы. Верховный суд России оставил приговор без изменения.
Гриценко может выйти на свободу в июне
22 июня 2024 года Telegram-канал SHOT сообщил, что 14 июня Гриценко могут выпустить на свободу. По информации СМИ, в колонии Гриценко вёл себя агрессивно, устраивал бунты, в результате чего получил одиночку в карцере СУС (строгие условия содержания) и провёл там 13 лет.
В настоящий момент 61-летнего серийного убийцу наблюдает психиатрическая комиссия. Освобождение Гриценко будет зависеть от их решения.
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Евгения Парфентьева