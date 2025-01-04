Юрист Хаминский: мошенники отправляют ссылки с вызовом в коллегию присяжных

Каждый год в мире происходит ряд криминальных историй, которые потрясают мир, а их разгадка может затянуться на долгие годы, а иногда и десятилетия. В данном материале подобраны самые загадочные убийства и исчезновения в России за 2024 год, тайна которых до сих пор не раскрыта. Источник публикации KP.RU.