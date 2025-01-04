Юрист Хаминский: мошенники отправляют ссылки с вызовом в коллегию присяжных

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Мошенники начали отправлять гражданам вызовы в коллегию присяжных через электронную почту или мессенджеры с прикрепленными ссылками. Об этом рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский для РИА Новости.
«Могут приходить сообщения о том, что гражданин выбран для участия в коллегии присяжных заседателей. При этом за неявку обещают наступление административной и уголовной ответственности. Для того, чтобы отказаться от этой обязанности, также предлагают нажать на ссылку в вызове для указания причин невозможности участия в коллегии присяжных», — поделился Хаминский.
Еще мошенники отправляют сообщения гражданам от силовых структур. В них россиян просят явиться в правоохранительные или налоговые органы в связи с подозрением в соучастии в мнимом преступлении. К таким сообщениям также прикреплены ссылки. В случае перехода по ним преступники получают доступ к паролям от различных приложений, включая банковские. Юрист рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам и в случае подозрений перезвонить по номеру, указанному на официальном сайте ведомства.
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Иван Мусатов