Юрист Подъяблонский раскрыл, что грозит подпалившим «Шалаш Ленина»

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Юрист Глеб Подъяблонский раскрыл, какое наказания грозит виновникам поджога «Шалаша Ленина» в случае, если их причастность к происшествию будет доказана.
«Это уголовная ответственность. Если мемориал был уничтожен намеренно, виновнику грозит штраф в размере 40 тыс. рублей или штраф в размере зарплаты за период до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет. Если шалаш случайно подожгли, то это штраф до 120 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до года», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Подъяблонский.До этого директор музейного комплекса Наталья Коваленко сообщила, что заявление в полицию написано о поджоге «Шалаша Ленина» написано.
«Сами мемориальные объекты не пострадали, пострадали только макет шалаша и сено, но это всё восстанавливается в рамках уличной экспозиции ежегодно, поэтому мы его восстановим», – добавила в беседе с «Петербургским дневником» Коваленко.
Ранее сообщалось, что В Ульяновске горело здание на территории Института гражданской авиации.
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