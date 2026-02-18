Юрист рассказала, сколько пострадавшие из-за наледи могут отсудить у УК
Жители, пострадавшие от падения наледи с крыш, имеют право на компенсацию от управляющих компаний. Об этом пишет РИА Новости.
По словам юриста и партнера «Легес Бюро» Марии Спиридоновой, сумма может достигать нескольких сотен тысяч рублей в зависимости от тяжести травм. Компенсация включает расходы на лечение, утраченный заработок и моральный вред. При легких травмах сумма составит десятки тысяч, а в случае серьезных повреждений — до 300 тысяч рублей. В особо тяжелых ситуациях выплаты могут быть значительно выше.
Чтобы подать иск, необходимо зафиксировать место происшествия, вызвать полицию и скорую помощь, собрать медицинские документы и чеки. Также важно получить контакты свидетелей. После этого стоит направить претензию в управляющую компанию с просьбой о добровольной компенсации. Если ответ окажется отрицательным, можно обратиться в суд. Если инцидент связан с автомобилем, сумма компенсации зависит от причиненного ущерба и стоимости ремонта.
