Юрист рассказала, сколько пострадавшие из-за наледи могут отсудить у УК

18 февраля 2026, 08:47

Пострадавшие от падения наледи могут отсудить у УК несколько сотен тыс рублей

Фото: iStock/serebryannikov

Жители, пострадавшие от падения наледи с крыш, имеют право на компенсацию от управляющих компаний. Об этом пишет РИА Новости.