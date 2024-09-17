СК РФ опубликовал видео с задержанием экс-адвоката Пашаева в Москве

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Следственный комитет России опубликовал видео задержания бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который был арестован в Москве по обвинению в мошенничестве в крупном размере по делу блогера Елены Блиновской. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Следком».
Ранее сообщалось, что адвокат Пашаев в феврале 2024 года смог убедить Алексея Блиновского в том, что он за крупное денежное вознаграждение сможет освободить его и его жену Елену Блиновскую от ответственности по уголовному делу.
На видеозаписи видно, что правоохранители держат адвоката за руки, сообщая ему о предъявлении обвинения.
Напомним, что Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года, ей предъявили обвинения в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации денежных средств. В итоге «королеву марафонов» отправили в следственный изолятор.
Ранее сообщалось, что муж «королевы марафонов» Блиновский был задержан в воинской части. Сослуживцы Блиновского сообщили, что командование до последнего защищало его право на воинскую службу, однако это не помогло. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На видеозаписи видно, что правоохранители держат адвоката за руки, сообщая ему о предъявлении обвинения.
«Задерживаетесь в подозрении за совершение преступления, предусмотренного частью 4 ст. 159», — сообщили силовики Пашаеву.
Напомним, что Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года, ей предъявили обвинения в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации денежных средств. В итоге «королеву марафонов» отправили в следственный изолятор.
Ранее сообщалось, что муж «королевы марафонов» Блиновский был задержан в воинской части. Сослуживцы Блиновского сообщили, что командование до последнего защищало его право на воинскую службу, однако это не помогло. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова