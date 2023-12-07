Юрист Соловьёв раскрыл, что грозит директору и отцу стрелявшей в брянской школе девочки

Фото: IStock/Rattankun Thongbun
Утром 7 декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. Восьмиклассница пронесла огнестрельное оружие в школу, сделала несколько выстрелов и покончила с собой. Отмечается, что школьница взяла оружие своего отца, который тот хранил в сейфе дома.
Ответственность сейчас может грозить отцу девочки, который допустил вынос ружья из дома, а также директору школы за то, что не обеспечила безопасность в учреждении, — как сообщают некоторые источники СМИ, в школе не работала рамка металлодетектора. Однако заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв в беседе с «Радио 1» назвал проблему комплексной и призвал решать её на другом уровне.
Соловьёв подчеркнул, что Брянская область находится близко к границе с Украиной. В условиях спецоперации уровень безопасности должен быть выше, уверен он.
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«Есть административная ответственность за небрежное хранение, и уголовная, если история с тяжкими последствиями. Но не в этом дело. Если бы он по-другому хранил ружьё, девочка нашла бы другой способ реализовать свой преступный умысел. Дело в том, что в 2018 году президент поручил принять системные меры противодействию насилия в школах. Но этого просто не было сделано. Мы живём от трагедии до трагедии», — отметил он.
«Там меры безопасности должны быть жёстче, но надо смотреть, какой там был введён режим, что он предусматривает и какие обязанности лежали на директоре. Если они были не исполнены, то должна наступать ответственность по тем тяжким последствиям, которые мы наблюдаем. Но если смотреть в целом, то понятно, что из школы ты не сделаешь неприступную крепость. Но нужны современные методы, которые бы позволяли выявлять таких детей. Может быть, анкетирование, опросы, которые бы выявляли бы детей, склонных к насилию», — заключил юрист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова