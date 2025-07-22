Юрия Дудя* заочно арестовали из-за нарушения закона об иноагентах
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Юрия Дудя*, обвиняемого в уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Во вторник, 22 июля, журналисту избрали меру пресечения. Дудь* будет находиться под стражей в течение двух месяцев с момента его экстрадиции в РФ или задержания на территории страны.
В конце прошлого месяца столичная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против Юрия Дудя*. По данным правоохранителей, журналист дважды привлекался к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах, однако продолжил распространять материалы без соответствующей маркировки.
*Признан в РФ иноагентом
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