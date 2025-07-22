Юрия Дудя* заочно арестовали из-за нарушения закона об иноагентах

22 июля 2025, 19:58

Фото: iStock/Michał Chodyra

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Юрия Дудя*, обвиняемого в уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.