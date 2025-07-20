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На Украине ввели санкции против двух россиян

Зеленский ввел санкции против трех украинцев и двух россиян
Фото: istockphoto/Svet Ivan

Санкции против трех украинцев и двух россиян ввел киевский режим. Соответствующий указ опубликован на сайте Владимира Зеленского.



Отмечено, что ограничения связаны с антиукраинской пропагандой. В список попали россиянки Татьяна Аксененко и признанная иноагентом в РФ Юлия Латынина*. Среди украинцев в перечне Зеленского значатся: бывшие нардепы Рады Геннадий Балашов и Наталья Королевская, а также блогер Андрей Серебрянский.

Глава киевского режима регулярно вносит в санкционные списки российских физ- и юрлиц. Кроме того, под ограничения попадают граждане и компании тех государств, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с РФ.

*Признана иноагентом в РФ

Никита Кротов

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