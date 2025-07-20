На Украине ввели санкции против двух россиян

20 июля 2025, 18:05

Зеленский ввел санкции против трех украинцев и двух россиян

Фото: istockphoto/Svet Ivan

Санкции против трех украинцев и двух россиян ввел киевский режим. Соответствующий указ опубликован на сайте Владимира Зеленского.