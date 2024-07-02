ЮРПСО: сочинские спасатели вытащили из моря труп мужчины, увиденный туристами

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko
Труп мужчины достали из моря сочинские спасатели. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поискового спасательного отряда (ЮРПСО). Уточняется, что туристы катались на банане и увидели тело человека.
«На место происшествия вышел катер МЧС России со спасателями на борту. Погибшего обнаружили на удалении 1,5 км от береговой полосы», — говорится в публикации отряда в Telegram-канале.
Труп доставлен на берег и передан полицейским, личность погибшего не установлена. До этого в отряде сообщалось об обнаружении женщины, проспавшей у дорожки с буйками на спине всю ночь и не утонувшей.
Кроме того, в столичном регионе сообщили об утонувшем в Серебряном бору человеке, спасавшемся от аномальной жары.
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