Главком Сырский: обстановка на покровском направлении остается сложной для ВСУ

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Главком ВСУ Александр Сырский назвал сложной ситуацию на покровском направлении. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины написал в своих соцсетях.
По словам Сырского, основной проблемой для командиров остается комплектование подразделений «мотивированными и качественно подготовленными военнослужащими». Еще одна беда – это недостаток РЭБ и ПВО, которые могли бы помешать российским беспилотникам.
Вместе с тем главком отметил, что несмотря на напряженную ситуацию в направлении Покровска, на других участках интенсивность боев уменьшилась. Однако самая линия активного фронта стала больше.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Киев в жесткой форме приказал Сырскому любой ценой удержать часть ЛНР, которая пока остается под контролем Украины.
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Вместе с тем главком отметил, что несмотря на напряженную ситуацию в направлении Покровска, на других участках интенсивность боев уменьшилась. Однако самая линия активного фронта стала больше.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Киев в жесткой форме приказал Сырскому любой ценой удержать часть ЛНР, которая пока остается под контролем Украины.
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Данил Пономарев