ЮВЖД: В Воронежской области из-за пожара задержали пригородные поезда

Фото: Фотобанк Московской области
В Воронежской области из-за крупного пожара пришлось остановить несколько пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба ЮВЖД в воскресенье 15 сентября.
Видео с места пожара публикуют местные СМИ. Судя по кадрам, огонь стремительно распространяется, видно, как клубы дыма окутали поезд на ж/д путях, на заднем фоне поднимаются языки пламени.
На месте сейчас работают расчеты и пожарная техника МЧС. Сообщается, что огонь охватил около полутора гектаров травы. Пострадали и частные дачные дома. Предварительно, пламя начало распространяться с улицы Электровозная.
По данным МЧС региона, трава горит в районе 469 километра трассы М-4 «Дон».
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«Несколько пригородных составов пришлось задержать на пару минут, движение не прерывалось», – сообщает «Юго-Восточная железная дорога».
На месте сейчас работают расчеты и пожарная техника МЧС. Сообщается, что огонь охватил около полутора гектаров травы. Пострадали и частные дачные дома. Предварительно, пламя начало распространяться с улицы Электровозная.
По данным МЧС региона, трава горит в районе 469 километра трассы М-4 «Дон».
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Лия Мурадьян