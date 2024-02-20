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«За красивые глаза»: Полковник полиции выписывал премии сотруднице, в которую влюблен

В Томске полковнику полиции грозит уголовное дело за премии своей возлюбленной
20 февраля 2024, 13:48
Фото: istock / blinow61

Фото: istock / blinow61

В Томске полковник полиции влюбился в подчиненную и выписывал ей премии просто так. Он также запугивал сотрудников, которые знали об их связи. Теперь полицейскому грозит уголовное дело.
Как сообщает Телеграм-канал Baza, служебный роман завязался в МО МВД России «Асиновский». 50-летний полковник полиции Чевелев увлекся младшим лейтенантом Алёной К. Начальник отдела с почти тридцатилетним опытом работы в полиции начал помогать девушке получать премии и повышения.

На службе девушка особо не напряглась и только получала поощрения. Свой роман они скрывали, но вскоре все заметили особое отношение к девушке и о связи стало известно их коллегам. Чтобы слухи не распространялись, Чевелев давил на подчинённых и угрожал проблемами на работе.


Позже об их отношениях и поблажках для возлюбленной узнало и начальство. Чевелева теперь будут проверять и, возможно, заведут уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

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#отношения
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В Сочи мигрант из-за ссоры забил камнем знакомую и вынес тело на набережную
В Сочи задержали мигранта, забившего камнем женщину до смерти
20 февраля 2024, 15:04

Фото: istock / globalmoments

В Сочи на пляже «Огонек» нашли женщину с разбитой головой. Подозреваемого задержали по горячим следам. Об этом информирует Телеграм-канал Kub Mash.

Тело обнаружили во вторник 20 февраля. Сотрудники полиции задержали 23-летнего гражданина Таджикистана.

По версии правоохранителей, женщина недавно познакомилась с мужчиной и согласилась зайти к нему домой. Там знакомые выпили спиртного и начали ссориться. В ходе скандала мигрант ударил женщину в грудь и голову, после чего вынес ее на набережную и добил куском тротуарной плитки.

В ходе беседы с полицейскими мужчина признался в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали гражданина Узбекистана, обвиняемого в изнасиловании у лифта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
#убийство
#полиция
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Прокуратура предъявила обвинение молодому москвичу, похитившему шесть икон
18-летний москвич предстанет перед судом за кражу шести икон
20 февраля 2024, 15:03

Фото: Фотобанк Московской области

В суд направлено уголовное дело, которое было возбуждено против 18-летнего москвича за кражу предметов, имеющих особую историческую, художественную и культурную ценность.
«Он (обвиняемый – ред.) обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба), ч. 1 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую историческую, художественную или культурную ценность)», — сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Следствие установило что в августе 2023 года обвиняемый находился в доме священнослужителя на территории Старообрядческого Храма Покрова Пресвятой Богородицы на Остоженке и похитил шесть икон середины XIX века.

«Согласно заключению экспертизы похищенные иконы характеризуют пласт церковного искусства, связанный преимущественно с продукцией иконописных сел Владимирской губернии (Палех, Мстера), и имеют историко-культурное, художественное и коллекционное значение, а также могут представлять интерес для музейных собраний. Материальный ущерб превысил 225 тыс. рублей», — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело для рассмотрения направили в Хамовнический районный суд Москвы. В настоящее время иконы возвращены владельцу.

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#суд
#кража
#уголовное следствие
#икона
#москва
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МВД опубликовало видео расстрела гаишниками автомобиля с людьми
МВД показало видео обстрела патрулем ГИБДД не остановившейся машины под Пермью
20 февраля 2024, 14:29

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Полиция ГУ МВД России по Пермскому краю в Телеграм-канале обнародовала кадры с обстрелом машины, водитель которой отказался останавливаться по требованию сотрудников Госавтоинспекции.
Инцидент произошел вечером 19 февраля. Как сообщает Baza, наряд ДПС заметил седан «ВАЗ-21099», который ехал без госномеров мимо деревни Петушки. Водителя попытались остановить, но он решил скрыться.

После непродолжительной погони старший лейтенант Гавранин достал служебный автомат АКС-74 и 30 раз выстрелил по автомобилю. Отмечается, что водитель совершал опасные маневры и создавал угрозу жизни и здоровью других людей, поэтому полицейские применили оружие. Силовики сделали несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем – по колесам машины. Из-за выстрелов пострадали два человека — 18-летняя девушка и ранее судимый мужчина. Сейчас они находятся в больнице. Отмечается, что у них были замечены признаки опьянения.

21-летнего водителя доставили в участок, он также был пьян.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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#полиция
#мвд
#оружие
#дпс
#водитель
#машины
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Удар молнии разрушил взлетно-посадочную полосу в аэропорту Сиднея
20 февраля 2024, 14:08

Фото: iStock/Jurkos

Впечатляющая демонстрация силы стихии произошла в аэропорту Сиднея, где удар молнии разрушил взлетно-посадочную полосу, сообщает австралийский канал 9news.
В результате грозовой бури, охватившей регион, мощный удар молнии пробил дыру в покрытии полосы, вынудив временно закрыть основную часть авиагавани. Хотя ремонтные работы были проведены оперативно, за считанные минуты, задержки рейсов составили в среднем час, что стало неизбежным следствием чрезвычайной ситуации.

Это лишь одно из множества происшествий во время бури, которая обрушилась на город. Согласно данным, более 75 тысяч ударов молнии зафиксировано в Сиднее и его окрестностях. Одним из инцидентов стал удар молнии в дерево неподалеку от Королевского ботанического сада, под которым находились четыре человека. Они получили травмы и были госпитализированы.

Этот случай подчеркивает непредсказуемость и мощь природы, которая, несмотря на современные технологии, иногда дает о себе знать с невероятной силой. Стихия требует бдительности и готовности к быстрым реакциям, чтобы минимизировать ее последствия.

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Суд вынес приговор полковнику запаса Кондрацкому по делу о госизмене
#задержки
#технологии
#удар
#природа
#погода
#аэропорт
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Суд вынес приговор полковнику запаса Кондрацкому по делу о госизмене
20 февраля 2024, 13:41

Фото: iStock/Thx4Stock

Мосгорсуд вынес приговор полковнику запаса Кондрацкому по делу о государственной измене, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Кондрацкому И.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима, с [последующим] ограничением свободы на два года», — прокомментировал приговор собеседник агентства.

Кондрацкого также лишили воинского звания.

Отмечается, что подробности уголовного дела о государственной измене, по которому осудили бывшего полковника, не соглашаются из соображений секретности. Известно только, что Кондрацкого арестовали в конце августа 2022 года.

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#госизмена
#суд
#военные
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Пушилин: Под обстрелом Донецка погибла женщина, ещё 5 человек пострадали
20 февраля 2024, 13:20

Фото: iStock/Motortion

Под обстрелом Донецка со стороны ВСУ погибла женщина, об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
«Сегодня противник обстрелял Киевский район Донецка, в результате чего погибла женщина 1955 г.р., пять человек получили ранения», — сообщил глава Донецкой Народной Республики.

Он также отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По его словам, в результате обстрела получили повреждения детских сад, торговые точки, административное здание, а также несколько жилых домов.

За сегодняшний день Вооружённые силы Украины обстреляли регион пять раз, выпустив по мирным кварталам 31 снаряд.

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#денис пушилин
#днр
#обстрел
#всу
#смерть
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Россиянин до смерти забил соседа после предложения заняться сексом
Житель Екатеринбурга избил соседа после предложения заняться сексом
20 февраля 2024, 13:05

Фото: IStock/gorodenkoff

В Екатеринбурге мужчина избил своего соседа после того, как тот предложил заняться сексом. Пострадавший скончался от травм.
Как стало известно «КП-Екатеринбург», 27-летний мужчина и его 55-летний сосед нигде не работали, а вечера часто проводили вдвоём, распивая алкоголь. 13 февраля мужчины поссорились, и молодой парень избил своего товарища. Спустя два дня старший сосед предложил интим, за что снова получил от «избранника» около семи ударов в грудь.

Пострадавший попросил вызвать скорую помощь, но скончался ещё до прибытия медиков. Причина смерти не указывается. Нападавшего задержали сотрудники полиции, проводится проверка.

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#алкоголь
#мужчины
#екатеринбург
#драка
#секс
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«В доме был демон»: Мужчина позвонил полицейским и признался, что сжёг свою семью
La Stampa: Одержимый мыслями о дьяволе итальянец сжег жену и детей
20 февраля 2024, 12:47

Фото: istock / OlgaMiltsova

В Италии 54-летний строитель погубил всю семью после того, как решил избавиться от дьявола в доме. Об этом информирует La Stampa.

«Я убил свою семью, я буду ждать, пока вы меня заберете... В доме был демон», — признался 54-летний Джованни Барекка из окрестностей города Палермо в телефонном разговоре с полицией.
Прибывшие сотрудники правоохранительных органов нашли обгоревшие останки женщины и тела двоих детей в саду. Также они обнаружили 17-летнюю дочь Барекки, которая находилась в шоковом состоянии.

Выяснилось, что итальянец пытался «изгнать демона». Он мучил семью несколько дней. Первой жертвой стала его 40-летняя супруга, затем 16-летний и 5-летний сын. Мужчина заковал их в цепи, засунул кляпы в рот и бил кочергой, после чего начал душить электрическими проводами. По предварительным данным, его дочь в это время находилась под воздействием наркотиков и была вынуждена наблюдать за пытками родственников.

Соседи рассказали карабинерам, что Барекка был одержим мыслями о дьяволе и посылал им странные записки.

Выжившая дочь сейчас находится под защитой полиции и проживает в безопасном месте, ей оказывают психологическую помощь. Она рассказала итальянскому изданию, что отец хотел освободить их от дьявола.

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#убийство
#полиция
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Стало известно, кто отравил губернатора Херсонской области
Сальдо заявил, что его пытался отравить человек из круга доверенных лиц
20 февраля 2024, 12:24

Фото: сайт Кремля

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл, кто пытался его отравить в августе 2022 года. По его мнению, покушение на жизнь организовал человек из круга доверенных лиц.
По словам главы региона, отравителя подкупили. Об этом Сальдо написал в своём телеграм-канале.
«К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял – за большие деньги он согласился стать Иудой. Путь таких людей печален», — рассказал он.
Сальдо, ссылаясь на расследование российского министерства обороны, объяснил, что для отравления использовался рицин – опасный боевой химикат, который в несколько раз токсичнее цианистого калия.
«Очевидно, они безуспешно пытаются нас запугать, так как реальных успехов на фронте у ВСУ нет. Однако у режима Зеленского ничего не выйдет – у нас есть управа на их незаконные методы. А вот им самим за терроризм и нарушение обычаев войны придётся ответить», — добавил он.
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#владимир сальдо
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