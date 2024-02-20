«За красивые глаза»: Полковник полиции выписывал премии сотруднице, в которую влюблен

Фото: istock / blinow61
В Томске полковник полиции влюбился в подчиненную и выписывал ей премии просто так. Он также запугивал сотрудников, которые знали об их связи. Теперь полицейскому грозит уголовное дело.
Как сообщает Телеграм-канал Baza, служебный роман завязался в МО МВД России «Асиновский». 50-летний полковник полиции Чевелев увлекся младшим лейтенантом Алёной К. Начальник отдела с почти тридцатилетним опытом работы в полиции начал помогать девушке получать премии и повышения.
На службе девушка особо не напряглась и только получала поощрения. Свой роман они скрывали, но вскоре все заметили особое отношение к девушке и о связи стало известно их коллегам. Чтобы слухи не распространялись, Чевелев давил на подчинённых и угрожал проблемами на работе.
Позже об их отношениях и поблажках для возлюбленной узнало и начальство. Чевелева теперь будут проверять и, возможно, заведут уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.
Читайте также:
В Челябинске свиньи проникли в магазин со спиртным, устроили погром и напились
У убитого в Испании перебежчика Максима Кузьминова нашли поддельные документы
Vice: В США полицейский испугался жёлудя и расстрелял свою же патрульную машину
На службе девушка особо не напряглась и только получала поощрения. Свой роман они скрывали, но вскоре все заметили особое отношение к девушке и о связи стало известно их коллегам. Чтобы слухи не распространялись, Чевелев давил на подчинённых и угрожал проблемами на работе.
Читайте также:
В Челябинске свиньи проникли в магазин со спиртным, устроили погром и напились
Vice: В США полицейский испугался жёлудя и расстрелял свою же патрульную машину
Алина Юрчак