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За первые два месяца 2024 года в России при пожарах погибло 84 ребенка

28 марта 2024, 20:53
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В январе-феврале 2024 года в России произошло 60 пожаров, в которых погибло 84 ребёнка, что на 23,5% больше аналогичного периода прошлого года (68 погибших детей). Об этом сообщили в Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
В основном пожары происходили из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования и электрических сетей, неосторожное обращение с огнем, в том числе игра детей с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления. Кроме того, в сообщении уточняется, что в пожарах погибали дети, оставленные без присмотра родителей, асоциальный образ жизни и злоупотребление алкоголем среди взрослых.

В текущем году больше всего детей погибло при пожарах в Московской области.


С целью снижению количества пожаров планируется увеличить информирование о пожарной безопасности и организовать мероприятия для учащихся и родителей, где их научат правилам поведения в случае пожара.

При этом в период 2018-2023 годов исполнительными органами субъектов РФ, а также органами местного самоуправления проводится плотная работа с многодетными семьями и семьями с детьми, которые находятся в социально опасном положении. Им выплачивают пособия, также их обеспечивают автономными пожарными извещателями, делают ремонты и оплачивают задолженности за ЖКУ.

Всего за последние пять лет детская смертность при пожарах снизилась на 24%.

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Родственников террориста Шамсиддина забрали силовики Таджикистана
28 марта 2024, 21:51

Фото: iStock/Derek Brumby

В Таджикистане силовики забрали всех родственников террориста Фаридуна Шамсиддина, обвиняемого в нападении на людей в «Крокус сити холл». Об этом сообщает «Азия-Плюс».
Жена дяди подозреваемого сообщила, что «люди в официальной одежде» забрали всех родственников. Женщина рассказала, что всех их забрали 23 марта. Соседи данную информацию подтвердили.

Кроме того, сестру террориста с тремя детьми депортировали из России. Обоснованием для этого явилось то, что она прописала Шамсиддина в своем доме.

Ранее «Азия-Плюс» опубликовало видео с домом Шамсиддина. Его жилище находится в селе Лойоби города Гиссар, в 25 километрах от Душанбе. В настоящее время там проживают родители террориста, а также его брат с семьей. Журналист встретил дома супругу и детей брата Фаридуна, но они отказались вступать в диалог.

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Девушка обманным путём сделала фото в «Крокусе» и хотела получить денег
Экоактивистка под видом кинолога проникла в «Крокус» во ходе работы спасателей
28 марта 2024, 21:25

Фото: iStock/hxdbzxy

Экоактивистка под видом кинолога проникла в здание «Крокус Сити Холла» в то время, когда там вели работы спасатели. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что экоактивистка Олеся Потехина (Храмойкина) работает в фонде «Мохнатые ангелы». В день теракта, 22 марта, она переоделась в служебную форму и представилась вожатой служебных собак группы минно-розыскных и поисково-спасательных работ «Лидер».

Девушку спокойно впустили внутрь, где она сделала несколько фотографий обстановки, после чего уехала. Затем она опубликовала эти снимки в своих соцсетях и начала просить подписчиков скинуть ей денег, ссылаясь на то, что собаки фонда «Мохнатые ангелы» якобы работают вместе со спасателями на месте происшествия.

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#крокус сити холл
#спасатели
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Эколог Пукалов предупредил о высокой угрозе природных пожаров
28 марта 2024, 21:06

Фото: iStock/Gilitukha

Эколог Роман Пукалов заявил, что в этом году может быть большое количество природных пожаров из-за голой сухой травы, а также человеческого фактора.
«За этот год в стране накоплено огромное количество снега, а погода, которая сейчас устанавливается — довольно радикальна. Я не знаю, готовы ли власти к тому, что температура поднимется до 16-18°C. Ведь в этом случае снег сойдёт селевым потоком и довольно быстро», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Пукалов.

Он напомнил, что период до появления зелёной травы является наиболее пожароопасным. Однако он выразил надежду на то, что и МЧС, и власти всех уровней готовы ко всем ситуациям и не допустят серьёзных проблем в этом плане.

Ранее директор Фонда поддержки природоохранных и социально значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова заявляла, что Землю ожидает большее количество природных катастроф, в том числе, из-за потепления.

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#эколог
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Американского криптомиллиардера приговорили к 25 годам тюрьмы
Криптомиллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида приговорили к 25 годам за хищение $8 млрд
28 марта 2024, 20:30

Фото: iStock/FOTOKITA

Американского криптомиллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида, которого признали виновным в хищении у клиентов биржи FTX восьми миллиардов долларов, приговорили к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщает CNN.
Адвокаты 32-летнего осуждённого настаивали на том, что для него будет достаточно срока в шесть лет колонии. При этом максимально возможный срок насчитывал более 100 лет. В результате суд принял компромиссное решение, остановившись на 25 годах.

Ранее Бэнкмана-Фрида признали виновным в мошенничестве и преступном сговоре. При этом он сам полностью отрицает свою вину.

Компания FTX обанкротилась в ноябре 2022 года. Причиной для этого стал быстро растущий кризис ликвидности. В результате краха биржи обвалилась стоимость самых популярных криптовалют. После этого Бэнкман-Фрид покинул пост главы компании. В декабре его задержали. Состояние криптомиллиардера оценивается в более чем 26,5 миллиардов долларов.

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Одного из директоров «Росатома» Сахарова арестовали за крупную взятку
Топ-менеджера «Росатома» Сахарова арестовали за крупную взятку
28 марта 2024, 20:26

Фото: iStock/Michał Chodyra

Столичный Басманный суд арестовал топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова за крупную взятку. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сахарова Геннадия Станиславовича», — говорится в сообщении.

Сахарову предъявили обвинение в получении крупной взятки. Ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Сахаров является директором по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатом».

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#взятка
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Подмосковные росгвардейцы задержали укравшего смартфон рецидивиста
28 марта 2024, 20:25

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

В Воскресенске сотрудники подмосковной Росгвардии задержали жителя города Озёры, укравшего мобильный телефон. Об этом рассказали в пресс-службе силового ведомства.
«Во время патрулирования улиц росгвардейцы обратили внимание на мужчину, схожего по приметам из ранее переданной ориентировки. Как выяснилось, несколько часов назад, находясь в гостях у знакомой, разыскиваемый украл у хозяйки квартиры сотовый телефон. Обнаружив пропажу, женщина позвонила правоохранителям», – уточнили в пресс-службе.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции. Оказалось, что 33-летний гражданин не раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, а также за угон автомобиля.

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Родного брата террориста Мирзоева подозревали в связи с ИГИЛ*
28 марта 2024, 20:10

Фото: iStock/zabelin

Родной брат террориста Далержона Мирзоева на протяжении четырёх лет проживал в Сирии, а его семья в Таджикистане находилась под особым контролем спецслужб, так как мужчину подозревали в причастности к ИГИЛ*. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, Равшанджон Мирзоев приехал в Россию, чтобы заработать денег, однако резко пропал. В 2016 году он вышел на связь с родственниками из Сирии, а потом вновь исчез.

Позднее его имя оказалось в списке, связанных с терроризмом, физических лиц Национального банка Таджикистана. Однако спустя четыре года родственники узнали о его смерти.

По словам односельчан Мирзоева, их сосед не особо увлекался религией, пока не переехал в Москву. Они рассказали, что в семье было три ребенка и из-за отъезда главы семейства семья попала под пристальное наблюдение представителей власти.

Ранее родственники террориста Мирзоева, проживающие в Новосибирске, отреклись от него.Они рассказали, что не понимают, как мужчина решился на такое страшное преступление. 32-летний Мирзоев является гражданином Таджикистана. В ходе суда он полностью признал свою вину в совершении теракта. На родине у террориста остались жена и четверо детей.

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*запрещённая в России террористическая организация
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#сизо
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В Москве у метро Белорусская пара на элетросамокате попала под машину
28 марта 2024, 19:35

Фото: iStock/Oleg Elkov

У метро Белорусская пара на электросамокате попала под машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что парень и девушка ехали на одном электросамокате. В момент, когда они выехали на пешеходный переход, их сбил автомобиль.

По информации очевидцев, водитель машины притормозил перед пешеходным переходом, в то время как молодые люди на электросамокате ехали на высокой скорости. Уточняется, что у пары не зафиксировано тяжелых травм. На место инцидента прибыли сотрудники ДПС.

Ранее сообщалось, что в столице 11-летний ребенок мчался на высокой скорости на электросамокате по парку Кузьминки и врезался в другого самокатчика. Мальчика госпитализировали.

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Экс-аспиранту МГУ Мифтахову вынесли приговор за оправдание терроризма
В Екатеринбурге суд приговорил к 4 годам тюрьмы экс-аспиранта МГУ Мифтахова
28 марта 2024, 19:31

Фото: iStock/Zolnierek

Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова приговорили к четырём годам заключения по делу об оправдании терроризма. Об этом пишет ТАСС.
Решением Центрального окружного военного суда Екатеринбурга Мифтахов проведёт два года и шесть месяцев в тюрьме, а остальную часть срока – в колонии строгого режима.

Его адвокат Светлана Сидоркина заявила, что приговор суда будет обжалован. Гособвинение потребовало назначить экс-аспиранту три года лишения свободы.

Мифтахова задержали 4 сентября 2023 года после выхода из исправительного учреждения, где он отбывал срок за поджог офиса «Единой России» в подмосковных Химках. За неделю до этого ФСБ РФ возбудила в отношении него уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

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#суд
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