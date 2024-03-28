За первые два месяца 2024 года в России при пожарах погибло 84 ребенка

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В январе-феврале 2024 года в России произошло 60 пожаров, в которых погибло 84 ребёнка, что на 23,5% больше аналогичного периода прошлого года (68 погибших детей). Об этом сообщили в Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
В основном пожары происходили из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования и электрических сетей, неосторожное обращение с огнем, в том числе игра детей с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления. Кроме того, в сообщении уточняется, что в пожарах погибали дети, оставленные без присмотра родителей, асоциальный образ жизни и злоупотребление алкоголем среди взрослых.
В текущем году больше всего детей погибло при пожарах в Московской области.
С целью снижению количества пожаров планируется увеличить информирование о пожарной безопасности и организовать мероприятия для учащихся и родителей, где их научат правилам поведения в случае пожара.
При этом в период 2018-2023 годов исполнительными органами субъектов РФ, а также органами местного самоуправления проводится плотная работа с многодетными семьями и семьями с детьми, которые находятся в социально опасном положении. Им выплачивают пособия, также их обеспечивают автономными пожарными извещателями, делают ремонты и оплачивают задолженности за ЖКУ.
Всего за последние пять лет детская смертность при пожарах снизилась на 24%.
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В текущем году больше всего детей погибло при пожарах в Московской области.
При этом в период 2018-2023 годов исполнительными органами субъектов РФ, а также органами местного самоуправления проводится плотная работа с многодетными семьями и семьями с детьми, которые находятся в социально опасном положении. Им выплачивают пособия, также их обеспечивают автономными пожарными извещателями, делают ремонты и оплачивают задолженности за ЖКУ.
Всего за последние пять лет детская смертность при пожарах снизилась на 24%.
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Элина Позднякова