За праздничные дни в Петербурге и Ленобласти в пожарах погибли 9 человек

06 ноября 2025, 17:18

Фото: iStock/grafoto

За три выходных дня, со 2 по 4 ноября, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области при пожарах погибли девять человек, в том числе шесть детей. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





Так, 4 ноября в СНТ «Ржевка-1» Красногвардейского района загорелся двухэтажный дом. Пожар унёс жизни 36-летней женщины и её двоих детей — 3-летнего мальчика и 6-летней девочки.



В посёлке Гостилицы Ломоносовского района при пожаре в доме погибли 40-летний мужчина и двое детей, девяти и 13 лет. А в СНТ «Строитель» Лужского района огонь погубил 45-летнюю женщину и двоих детей, пяти и 12 лет.





«Есть такое понятие, как износ дома, проводки, газового оборудования. Опять же не исключен факт самовольного подключения без специальных допусков и навыков. Есть расчет мощности, и когда включают приборы по мощности больше, чем заявлено для квартиры, горит и проводка», — приводит издание слова председателя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова.

«По версии следствия, женщина находилась дома вместе с детьми. Заметив задымление, она выбежала на балкон и стала звать на помощь. Соседи немедленно вызвали пожарную службу. Тела детей были обнаружены спасателями в одной из комнат с признаками отравления угарным газом», — уточнили в ведомстве.