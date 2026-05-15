Вора в законе из России задержали в Польше

15 мая 2026, 11:49

МВД Польши сообщило о задержании российского вора в законе

Фото: istockphoto/Andrey Mikhaylov

Правоохранительные органы Польши задержали 79-летнего гражданина Российской Федерации, который, по данным полиции, является «вором в законе». Об этом проинформировал глава МВД республики Марчин Кервиньский, уточняет ТАСС.





Его имя и фамилия не разглашаются. В настоящий момент мужчину поместили в специализированный центр для иностранцев под охрану. Ведомство инициировало процедуру его экстрадиции в Россию. Согласно неофициальным данным, всего в мире насчитывается около 400 носителей указанного криминального титула.



Тем временем в Ульяновской области завершилась масштабная операция силовых структур. Сотрудники ФСБ, МВД и ФСИН пресекли деятельность ячейки запрещенного в России экстремистского движения, действовавшей на территории исправительной колонии в городе Димитровград.



По версии следствия, организатором группировки выступил 54-летний уроженец Закавказья, имеющий многочисленные судимости и занимавший высшее положение в криминальной иерархии. Отмечается, что в сентябре 2018 года его уже приговаривали к 12 годам лишения свободы за расправу.



