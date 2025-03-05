Марат Башаров впервые появился на публике с возлюбленной после слухов о её беременности

Марат Башаров (фото: Instagram* @marabash1)
Марат Башаров вышел в свет с возлюбленной Анастасией Борисовой, которая младше него на 13 лет. Это первое появление пары на публике после слухов о беременности актрисы.
В феврале пользователи сети активно обсуждали, что в 2025 году у актёра родится ребёнок. Башаров не опроверг эти сведения, но призвал поклонников читать поменьше «жёлтой» прессы. Однако сейчас стало ясно, что пополнения пока не будет.
Башаров и Борисова посетили премьерный показ фильма «Роднина». Актриса появилась в кинотеатре в элегантном приталенном чёрном наряде. Округлившегося живота не было заметно, поэтому слухи о беременности не подтвердились.
Также у Анастасии не заметили помолвочного кольца, хотя Марат уже признавался, что готов к новому браку. Ведущий «Битвы экстрасенсов» верит, что на этот раз семейная жизнь будет намного лучше. Напомним, что прошлые отношения Башарова закончились скандалами – бывшие супруги обвинили его в домашнем насилии.
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*запрещён в РФ
Башаров и Борисова посетили премьерный показ фильма «Роднина». Актриса появилась в кинотеатре в элегантном приталенном чёрном наряде. Округлившегося живота не было заметно, поэтому слухи о беременности не подтвердились.
Также у Анастасии не заметили помолвочного кольца, хотя Марат уже признавался, что готов к новому браку. Ведущий «Битвы экстрасенсов» верит, что на этот раз семейная жизнь будет намного лучше. Напомним, что прошлые отношения Башарова закончились скандалами – бывшие супруги обвинили его в домашнем насилии.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова