Забетонированных отца и сына обнаружили в квартире в Ростовской области

Фото: сайт СК РФ
В Ростовской области сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после того, как в квартире были найдены тела забетонированных мужчин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении СК РФ по региону.
Предварительно уточняется, что обнаружены тела хозяина квартиры и его сына. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия. В ближайшее время будут проведены медицинская и молекулярно-генетическая судебные экспертизы.
Также проводится анализ данных о семье, а также информации из учреждений, которые оказывают психиатрическую и наркологическую помощь.
Отмечается, что сотрудников СК РФ вызвали соседи, которые почувствовали запах бетона. После взлома квартиры перед полицейскими предстал импровизированный самодельный склеп из гипсокартона, который был залит бетоном. Внутри замурованы два тела. В таком состоянии они пролежали несколько месяцев. Хозяйка квартиры, пребывавшая в неадекватном состоянии, была задержана полицейскими.
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Также проводится анализ данных о семье, а также информации из учреждений, которые оказывают психиатрическую и наркологическую помощь.
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Анастасия Чинкова