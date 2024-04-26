Забил палкой до смерти: 15-летнего подозреваемого в убийстве молодой матери арестовали

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В Прикамье арестовали подростка по подозрению в жестоком убийстве женщины. Об этом сообщает «360» в Телеграм-канале.
21-летняя Александра из поселка Яйва пропала 20 апреля. Муж рассказал, что в тот день она пошла с полуторагодовалой дочерью в гости к родителям. Днем отец женщины попросил её сходить накопать червей, поскольку собирался на рыбалку.
Мать оставила ребенка, ушла за приманкой и больше не вернулась. 23 апреля в лесу нашли ее полуобнаженный труп.
По данным следствия, обвиняемым является 15-летний подросток, который в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил жертву палкой по голове и телу. От полученных травм девушка скончалась на месте.
Юный преступник попытался скрыться, но его удалось вычислить благодаря записям с видеокамер.
Бабушка задержанного в виновность внука не верит и характеризует его робким человеком. Изданию она сказала, что в предполагаемый день убийства Александры парень точно не пил и вел себя адекватно.
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Мать оставила ребенка, ушла за приманкой и больше не вернулась. 23 апреля в лесу нашли ее полуобнаженный труп.
По данным следствия, обвиняемым является 15-летний подросток, который в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил жертву палкой по голове и телу. От полученных травм девушка скончалась на месте.
Юный преступник попытался скрыться, но его удалось вычислить благодаря записям с видеокамер.
Бабушка задержанного в виновность внука не верит и характеризует его робким человеком. Изданию она сказала, что в предполагаемый день убийства Александры парень точно не пил и вел себя адекватно.
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Алина Юрчак