«Забыла закрыть засов»: подробности смерти управляющей зоопарком, которую загрызли львы

Фото: СКР Крыма и Севастополя
После смерти сотрудницы парка львов «Тайган» от нападения львов, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет Крыма и Севастополя 16 октября.
Выяснилось, что женщина, работавшая в парке почти 17 лет, вошла в клетку с тремя львами для уборки. Предварительно, она забыла закрыть засов между двумя частями клетки, что привело к нападению хищников. В результате женщина получила смертельные травмы.
Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас они изучают документы о соблюдении правил и техники безопасности, а также трудового законодательства. СК ищет ответственных, действиям которых дадут оценку в ходе расследования.
Дело возбудили из-за нарушений требований охраны труда, повлекших неосторожную смерть человека — часть 2 статьи 143 УК. Виновным грозит до 4 лет колонии.
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Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас они изучают документы о соблюдении правил и техники безопасности, а также трудового законодательства. СК ищет ответственных, действиям которых дадут оценку в ходе расследования.
Дело возбудили из-за нарушений требований охраны труда, повлекших неосторожную смерть человека — часть 2 статьи 143 УК. Виновным грозит до 4 лет колонии.
«Руководство Главного следственного управления взяло расследование под контроль», — сообщает ведомство.
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Лия Мурадьян