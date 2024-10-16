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«Забыла закрыть засов»: подробности смерти управляющей зоопарком, которую загрызли львы

СК завел дело по гибели сотрудницы парка «Тайган» от нападения трех львов
16 октября 2024, 21:19
Фото: СКР Крыма и Севастополя

Фото: СКР Крыма и Севастополя

После смерти сотрудницы парка львов «Тайган» от нападения львов, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет Крыма и Севастополя 16 октября.
Выяснилось, что женщина, работавшая в парке почти 17 лет, вошла в клетку с тремя львами для уборки. Предварительно, она забыла закрыть засов между двумя частями клетки, что привело к нападению хищников. В результате женщина получила смертельные травмы.

Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас они изучают документы о соблюдении правил и техники безопасности, а также трудового законодательства. СК ищет ответственных, действиям которых дадут оценку в ходе расследования.



Дело возбудили из-за нарушений требований охраны труда, повлекших неосторожную смерть человека — часть 2 статьи 143 УК. Виновным грозит до 4 лет колонии.
«Руководство Главного следственного управления взяло расследование под контроль», — сообщает ведомство.

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Убийца поджидал вернувшегося с СВО офицера Кленкова в засаде
16 октября 2024, 18:52

Фото: iStock/SolidMaks

Убийца, расстрелявший в упор заместителя начальника управления воинской части Никиту Кленкова, поджидал его в засаде при въезде в деревню Меленки в Солнечногорском районе Московской области. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, как только киллер увидел автомобиль жертвы, то сразу же начал стрелять. Всего он сделал восемь выстрелов.

По данным ведомства, 16 октября в районе 09:00 в деревне Меленки неизвестный трижды выстрелил в заместителя начальника управления воинской части Никиту Кленкова, который выехал от своего дома в сторону Пятницкого шоссе. Почти на выезде неизвестные открыли огонь. Стреляли в упор, в водительское стекло. Всего было произведено не менее восьми выстрелов. Офицер погиб на месте. Мужчина неделю назад вернулся из зоны СВО.

После убийства полковника ВС РФ в Подмосковье, полицейские начали разыскивать пешехода. Версия о том, что киллер прибыл в Меленки на автомобиле, была завёрнута.

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#жертвы
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Умерший генерал Цоков создал ОПГ с Поповым и Моисеевым, сообщил обвинитель
Прокурор: генерал Цоков создал ОПГ с Поповым и Моисеевым для личного обогащения
16 октября 2024, 18:28

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Генерал-лейтенант Олег Цоков огранизовал преступную группу, которая украла из госбюджета более 114,5 млн рублей. В нее вошли бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов и бизнесмен Сергей Моисеев. Но дело Цокова закрыли из-за его смерти. Об этом сообщил прокурор в Тамбовском гарнизонном военном суде, где идет процесс по делу Попова и Моисеева.
«Зная, что Попов увлечен ставками на спорт, Цоков подкупил его жену дорогим автомобилем за четыре миллиона рублей и убедил Моисеева, разработав план преступления», — цитирует гособвинителя ТАСС.

По словам прокурора, первым задумался о краже металлоконструкций генерал-лейтенант Цоков. Попов, на карту которого Цоков перевел 1,3 млн рублей, согласился участвовать в краже. Прокурор также уточнил, что группа из трех человек около полугода крала металлические изделия из фонда ВГА Запорожской области для оборудования фортификационных сооружений.

Гособвинитель заявил, что Попов, Цоков и Моисеев обманули вышестоящее командование и ВГА, и украли металлические конструкции на сумму 114,56 млн рублей. По данным прокурора, конструкции кради в Мелитополе, Бердянске, Туле, Балашихе, Дмитрове, Москве и других городах.

Попов заявил о своей невиновности. Моисеев признал вину полностью.

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#уголовное дело
#суд
#военные
#мошенничество
#хищение
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Ищут пешехода: появилась новая версия по убийству вернувшегося с СВО офицера в Подмосковье
Mash назвал новую версию следствия по убийству вернувшегося с СВО офицера
16 октября 2024, 18:18

Фото: iStock/blinow61

После убийства полковника ВС РФ в Подмосковье, полицейские начали разыскивать пешехода. Версия о том, что киллер прибыл в Меленки на автомобиле, была завёрнута.
Ранее в этот день сообщалось, что неизвестный в упор выстрелил в недавно вернувшегося домой бойца СВО. Он был заместителем командира одной из воинских частей. В момент публикации первой новости о произошедшем выдвигалась версия о том, что киллер вплотную подъехал к автомобилю военного и произвёл восемь выстрелов в упор, после чего скрылся с места происшествия. Водитель скончался на месте.

В первые часы после произошедшего правоохранительные органы ввели план «Перехват». Они останавливали все автомобили и досматривали их. В итоге все машины оказались «чистыми» и принадлежали жителям деревни, пишет Telegram-канал Mash.

Тогда появилась версия, что убивший бойца СВО мужчина пришёл в деревню пешком через лес. Теперь полицейские разыскивают пешехода.

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#полиция
#сво
#убийство
#военные
#подмосковье
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Управляющую парком «Тайган» в Крыму загрызли львы
16 октября 2024, 18:17

Фото: istockphoto/3dan3

Управляющую крупнейшим по коллекции львов сафари-парком «Тайган» в Крыму Леокадию Перевалову насмерть загрызли львы. Сегодня утром её растерзанное тело в вольере обнаружили коллеги.
Леокадия была опытнейшим профессионалом, сообщает региональное сетевое издание «Жизнь». Она более 18 лет проработала с крупными хищниками, являясь кипером директором зоопарка «Сказка».

Трагедия произошла сегодня утром. Перевалова зашла в вольер, чтобы произвести уборку, но забыла заблокировать дверь между двумя смежными помещениями. Голодные хищники растерзали женщину, которая всю душу вкладывала в заботу о них. Пришедшие на работу чуть позже коллеги нашли в вольере растерзанное и обглоданное тело управляющей сафари-парка. По факту трагического происшествия правоохранители начали проверку.

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#трагедия
#жизнь
#происшествия
#парк
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10 ножевых получил боец СВО, заступившись за девушек в Подмосковье
Боец СВО получил 10 ударов ножом от владельца ПВЗ, заступившись за девушек
16 октября 2024, 18:03

Фото: istockphoto/blinow61

В Подмосковье боец СВО и чемпион Всероссийских соревнований по спортивной борьбе панкратион получил удары ножом, защищая девушек. У парня 10 ножевых и черепно-мозговая травма.
Конфликт между военным и владельцем ПВЗ одного из маркетплейсов Гамлетом Айрапетяном в подмосковном Волоколамске произошел из-за девушек, сообщает канал Baza. По данным источника бизнесмен третировал двух сотрудниц из-за плохих отзывов на пункт выдачи заказов. По их словам, работодатель даже приходил к ним в квартиру и угрожал.

Девушки обратились за помощью к своему знакомому, 19-летнему Денису, который на тот момент был в отпуске. 12 октября Денис приехал по просьбе одной из девушек, Оли, которая сказала, что начальник запер ее подругу Марину в ПВЗ и избивает.

Денис приехал и вызвал бизнесмена на разговор. По словам Дениса, они с Гамлетом поехали на Школьную улицу, где началась драка. Гамлет достал биту, затем нож и начал наносить удары. Драку разняли прохожие. Раненый Денис поймал попутку и поехал в больницу, а Гамлета задержали.

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#драка
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#работодатель
#подмосковье
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Экс-главу стройуправления Минобороны обвиняют во взятках на 34 млн руб
16 октября 2024, 18:03

Фото: iStock/Oksana Kalinina

В Москве арестовали бывшего главу управления техникой и механизмами ФГУП «Главное военное строительное управление №14» Минобороны России Игорь Кущ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что его обвиняют в получении пяти взяток на общую сумму в 34 миллиона рублей.

По данным следствия, на эти средства Кущ содействовал нескольким фирмам в приобретении у управления списанной дорожно-строительной техники в период с декабря 2022 по март 2024 года.

Главу управления отправили в СИЗО. На его имущество в размере более 50 миллионов рублей наложили арест. В скором времени обвиняемому предоставят материалы уголовного дела, которые затем направятся в суд.

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#взятка
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#сизо
#суд
#обвинение
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Восемь выстрелов в упор: за что участника СВО расстреляли в Подмосковье, связь с Украиной, подробности
16 октября 2024, 17:59

Фото: istock/Konstantin Shashkov

В Подмосковье неизвестный расстрелял военного спецназовца в его же машине. Всего неделю назад 44-летний полковник вернулся из зоны СВО, а сегодня был убит восемью выстрелами. Подробности произошедшего – в материале «Радио 1».

Что известно о расстреле участника СВО в Подмосковье

Фото: СК РФ/сотрудники СК на месте обнаружения тела убитого участника СВО

Утром 16 октября в Солнечногорском районе возле деревни Маленки неизвестный открыл огонь по ехавшему по грунтовой дороге автомобилю. Восемь прицельных выстрелов, произведенных в водительскую дверь, оказались точными. Водитель получил ранения, несовместимые с жизнью. Автомобиль продолжил движение, пока не уперся в забор частного дома.

Личность убитого

Фото: istock/zabelin

За рулем находился участник СВО Никита К., неделю назад вернувшийся домой из зоны боевых действий. Ранее мужчина занимал должность заместителя начальника управления воинской части. В момент нападения он только выехал от своего дома в военном городке. По предварительной информации, в офицера выстрелили не менее восьми раз.

Криминалисты нашли на месте преступления гильзы от 9-миллиметрового пистолета. В настоящее время в розыск объявлен серый «Мицубиси Аутлендер», на котором, по предварительным данным, уехал подозреваемый.


Мотивы убийства


Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Среди возможных мотивов убийства рассматривается деятельностью офицера на СВО. Правоохранительные органы, предполагают, что преступление могло быть спланировано и имеет заказной характер.

Украинский след


Следователи рассматривают еще одну неофициальную версию: убийство Николая К. могло быть замаскировано под дорожный конфликт. Существует предположение, что киллер на своем автомобиле прижал полковника и затем открыл огонь. Соседи по поселку утверждают, что ничего не слышали, что может указывать на использование пистолета с глушителем. Кроме того, существует предположение о том, что убийство может иметь связь с Украиной.

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#дома
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Убийство офицера ВС РФ в Подмосковье было заказным
16 октября 2024, 17:45

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Убийство российского офицера в Московской области является заказным и было спланировано заранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По предварительной версии, данное убийство было спланировано и носит заказной характер», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства также отметил, что убийца явно поджидал машину военнослужащего и, возможно, следил за ним.

По данным ведомства, 16 октября в районе 09:00 в деревне Меленки неизвестный трижды выстрелил в заместителя начальника управления воинской части Никиту Кленкова, который выехал от своего дома в сторону Пятницкого шоссе. Почти на выезде неизвестные открыли огонь. Стреляли в упор, в водительское стекло. Всего было произведено не менее восьми выстрелов. Офицер погиб на месте. Мужчина неделю назад вернулся из зоны СВО.

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#подмосковье
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#дома
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Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов требовал отвод судьи
Судья по делу Попова отклонил прошение генерал-майора о своем отводе
16 октября 2024, 17:42

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Дмитрий Летуновский, председатель Тамбовского гарнизонного военного суда, отказался отводить себя от рассмотрения дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Военный обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.
Перед началом судебного процесса 16 октября Попов, согласовавшись с адвокатом, заявил о личной заинтересованности Летуновского в исходе дела, сообщает ТАСС из зала суда. Попов указал на то, что судья проявляет предвзятость и стремится вынести обвинительный вердикт.

Суд также отклонил просьбу Попова допустить к слушанию в качестве защитника военного блогера Юрия Подоляку. Ранее его осудили на Украине за госизмену и призывы к изменению границ государства. Суд обосновал отказ тем, что у Подоляки нет юридического образования.

В ближайшее генералу Попову и бизнесмену Моисееву должны представить обвинительное заключение. Обвинение планирует использовать показания около сотни свидетелей.

Ивана Попова обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. По данным следствия, он причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений на линии фронта.

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#минобороны рф
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