Заблудившийся в пустыне мужчина выживал на протяжении пяти дней

Фото: istockphoto/Tatiana Kashko

В ливийской пустыне спасли пропавшего без вести мужчину. Марван Аль-Бахиджи исчез 12 мая после того, как покинул нефтяное месторождение на автомобиле. Он сбился с пути, а затем его машина сломалась и застряла в песках, сообщает Need To Know.



Пропажу заметили оперативно, и сразу же начались масштабные поисковые мероприятия. Спустя пять дней мужчину обнаружили спасатели.

Всё это время он находился в условиях экстремальной жары без доступа к воде. Несмотря на суровые обстоятельства, серьёзных повреждений он не получил, хотя на кадрах с места спасения выглядит крайне измождённым.

По предварительным данным, выжить Аль-Бахиджи помогло то, что он не отходил далеко от сломавшейся машины. В пустыне гораздо проще обнаружить автомобиль, чем одинокого человека, бредущего по пескам.


Никита Кротов

