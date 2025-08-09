Таксист задавил двухлетнего мальчика в Тбилисском районе Кубани, малыш погиб

09 августа 2025, 21:17

Фото: istockphoto/Apriori1

На Кубани двухлетний мальчик погиб после того, как его сбил таксист при отъезде с места заказа, сообщает пресс-служба краевого МВД. Инцидент произошёл в субботу на хуторе Северин Тбилисского района.