Таксист задавил двухлетнего мальчика в Тбилисском районе Кубани, малыш погиб
На Кубани двухлетний мальчик погиб после того, как его сбил таксист при отъезде с места заказа, сообщает пресс-служба краевого МВД. Инцидент произошёл в субботу на хуторе Северин Тбилисского района.
По предварительным данным, в момент расчёта за поездку 21‑летняя мать находилась рядом с водителем, а ребёнок оказался перед машиной вне зоны видимости 36‑летнего местного жителя; при трогании автомобиль наехал на ребёнка.
Мальчика доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. По факту случившегося проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Москве с участием курьера.
Читайте также: