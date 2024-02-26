Зачинщики драки в баре в Крыму задержаны

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Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о хулиганстве после драки в баре в Черноморском районе Крыма. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на ГУ МВД по Республике Крым.
Задержано двое зачинщиков драки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Виновным грозит тюремное заключение сроком до семи лет.
Ранее сообщалось, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Медведь» ворвались в крымское кафе с оружием и уложили всех посетителей на пол. Мужчины пришли в заведение после того, как их вызвали сослуживцы, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. У них произошел конфликт с гостями заведения. Всех находившихся в здании заставили лечь на пол, а пьяные бойцы стали избивать и оскорблять людей из компании, с которой у них возник конфликт.
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