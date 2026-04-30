В Подмосковье горит чайхана, которой мог владеть фигурант дела о теракте в «Крокусе»
В подмосковном поселке Путилково загорелись кафе «Чайхана» и расположенная рядом баня, которые были опечатанными еще в марте 2024 года. Оба строения, обнесенные старым забором, в настоящее время охватило огнем.
Как передает корреспондент РИА Новости, на месте работает лишь один пожарный расчет. Ранее сообщалось, что владельцем заведения считался Алишер Касимов. Именно его в марте 2026 года приговорили к 22 годам и 10 месяцам колонии за сдачу квартиры террористам, напавшим на «Крокус сити холл».
Ранее суд вынес приговор бывшей управляющей апарт-отеля, в котором незаконно проживали исполнители теракта в «Крокус Сити Холле». Женщину приговорили к трем годам лишения свободы. Перед этим она уже провела за решеткой около 11 лет — в 2007 году ее осудили на 15 лет за подстрекательство и пособничество, а в апреле 2018-го она вышла на свободу условно-досрочно.
На этот раз ее признали виновной в организации незаконного пребывания иностранцев в России. Следствие установило, что управляющая не уведомила государственные органы о прибытии постояльцев, у которых отсутствовало разрешение на временное проживание. Именно в этом апарт-отеле, по данным следствия, жили фигуранты дела о теракте в Красногорске.
22 марта группа вооруженных террористов ворвалась в концертный зал, открыла огонь по людям и подожгла здание. Всех непосредственных исполнителей атаки задержали и арестовали.
