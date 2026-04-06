Осужденный по делу о теракте в «Крокусе» пытался совершить самоубийство в СИЗО
Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» предпринял попытку суицида в столичном СИЗО «Матросская тишина». Информация об этом появилась в сети.
Речь идет о 37-летнем Юсуфзоде Якубджони Давлатхоне*. Медикам удалось реанимировать мужчину, после чего его госпитализировали.
В марте уроженца Таджикистана приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима вместе с другими обвиняемыми по делу о нападении на концертный зал. Следствие установило, что за несколько дней до теракта он перевёл деньги на оплату жилья для его исполнителей, а также отправил часть средств одному из них уже после совершения преступления.
*Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга