Задержали сына экс-вице-губернатора Петербурга, его подозревают в жестоком убийстве
В Москве задержали 34-летнего Александра Хотина — сына бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. Его подозревают в жестоком убийстве 54-летнего знакомого.
По данным SHOT, инцидент произошёл накануне в квартире на улице Говорова. В ходе внезапно возникшего конфликта Хотин нанёс гостю несколько ножевых ранений. Пострадавший сумел самостоятельно выбраться из квартиры и вызвать скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в больнице через несколько часов.
После происшествия Хотин попытался скрыться и уехал в Можайск, где его задержали на следующий день. В санузле его квартиры обнаружили нож со следами крови. Возбудили уголовное дело по факту убийства. Подозреваемого доставили на допрос, расследование ведёт столичный Следственный комитет.
Это не первый конфликт с участием Хотина. В 2011 году он фигурировал в деле о драке у бара в Костроме, тогда дело закрыли. В 2022 году его осудили за мошенничество.
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