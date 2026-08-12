Задержали сына экс-вице-губернатора Петербурга, его подозревают в жестоком убийстве

12 августа 2026, 12:36

SHOT: Сына экс-вице-губернатора Петербурга подозревают в жестоком убийстве

Фото: istockphoto/Yingko

В Москве задержали 34-летнего Александра Хотина — сына бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. Его подозревают в жестоком убийстве 54-летнего знакомого.