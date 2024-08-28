Замначальнику отдела обеспечения спецназа Росгвардии продлили арест

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Заместитель начальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии Сергей Зуев, который был арестован за взяточничество, продлил срок своего ареста до 25 ноября. Об этом сообщили РИА Новости.
«Зуев сотрудничает со следствием и заключил досудебное соглашение. В связи с этим он обратился с просьбой изменить меру пресечения на домашний арест. Однако Басманный суд города Москвы отклонил эту просьбу и продлил срок ареста», — поделились в издании.
Зуев был задержан в конце прошлого года по подозрению в получении крупной и особо крупной взятки.
Он занимал должность заместителя начальника отдела жилищного и бытового обеспечения Центра специального назначения сил оперативного реагирования Росгвардии.
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