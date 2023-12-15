Задержан бывший замминистра строительства Свердловской области Игорь Дубровин

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В Чите задержали экс-начальника свердловского управления капстроительства (УКС) Игоря Дубровина. Об этом пишет URA.RU.
Кроме того, на сайте правительства Забайкалья появилась информация об его увольнении с поста зампреда.
По информации издания «Чита.ру», в настоящее время Дубровина доставили в Екатеринбург.
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«За совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему», — цитирует издание сообщение пресс-службы кабмина со ссылкой на губернатора Александра Осипова.
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Диана Аванесян