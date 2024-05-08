Задержан бойца ММА, въехавший на Porshe в разводную часть моста в Петербурге

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В Москве сотрудники петербургской полиции задержали бойца ММА Ибрагима Исламова. В ночь на 25 апреля, будучи за рулём автомобиля Porshe, он выехал на встречную полосу и врезался в разводную часть Троицкого моста в Санкт-Петербурге.
После этого горе-водитель сбежал с места аварии, предварительно накрутив несколько нервных кругов под камерами видеонаблюдения, сообщает сетевое издание «Рен ТВ». Выяснилось, что дорогую иномарку нарушитель взял в аренду. После изучения записей видеокамер его быстро вычислили. Это оказался 25-летний боец ММА Ибрагим Исламов.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Петербургские полицейские задержали Исламова в ходе служебной командировки в Москву. Он находился в съёмной квартире на Люблинской улице.
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Александр Бойцов