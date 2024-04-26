В Луховицах джип столкнулся с грузовиком и фургоном, водителя внедорожника зажало в кабине

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса МО
ДТП с участием фургона Peugeot Boxer, грузовика DAF и джипа Toyota RAV4 произошло на 130 километре трассы М-5 «Урал» на территории городского округа Луховицы, 74-летнего водителя внедорожника зажало в кабине смятым металлом, на помощь ему пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«С сообщением о попутном столкновении трёх автомобилей на трассе М-5 в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили очевидцы аварии. Работники противопожарной спасательной службы незамедлительно прибыли на место, отключили аккумулятор машины, чтобы не начался пожар и с помощью гидравлического инструмента освободили водителя внедорожника и оказали ему первую помощь», — говорится в сообщении.Затем спасатели переложили пострадавшего на носилки и передали прибывшей бригаде скорой помощи. Мужчину увезли в Луховицкую районную больницу, остальным участникам ДТП помощь врачей не понадобилась.
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