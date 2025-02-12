На Сахалине поймали убийц, скинувших труп в реку четверть века назад

Фото: пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области
В Сахалинской области завершено расследование громкого уголовного дела, связанного с убийством, совершенным 25 лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал СУ СК России по региону.
Следователи установили, что в июле 2000 года двое местных жителей жестоко расправились с потерпевшим, нанеся ему многочисленные удары ножом. Жертва скончалась на месте.
Причиной конфликта стало подозрение в том, что убитый сотрудничал с правоохранительными органами и передавал информацию о противоправных действиях обвиняемых.
Убийство произошло в лесу возле Сусуи в районе автодороги с. Троицкое – Новотроицкое Анивского района. Желая замести следы, виновники сбросили тело своей жертвы в реку.
По данным СУ СК России по региону, в 2024 году в ходе оперативных мероприятий была доказана причастность подозреваемых, после чего вышло установить их местонахождение было. Следователи провели опрос свидетелей и очевидцев, собрав необходимые доказательства.
Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемые предстанут перед законом по статье, предусматривающей ответственность за убийство, совершенное группой лиц.
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Причиной конфликта стало подозрение в том, что убитый сотрудничал с правоохранительными органами и передавал информацию о противоправных действиях обвиняемых.
Убийство произошло в лесу возле Сусуи в районе автодороги с. Троицкое – Новотроицкое Анивского района. Желая замести следы, виновники сбросили тело своей жертвы в реку.
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По данным СУ СК России по региону, в 2024 году в ходе оперативных мероприятий была доказана причастность подозреваемых, после чего вышло установить их местонахождение было. Следователи провели опрос свидетелей и очевидцев, собрав необходимые доказательства.
Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемые предстанут перед законом по статье, предусматривающей ответственность за убийство, совершенное группой лиц.
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Мария Моисеева