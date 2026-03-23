Число погибших при пожаре в жилом доме на востоке Москвы увеличилось до трёх
В центре Москвы количество погибших и пострадавших при пожаре в жилом доме возросло. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
Напомним, что возгорание началось в ночь на 23 марта на втором этаже здания на Николоямской улице. Огонь быстро распространился, и возникла угроза перехода пламени на верхние этажи.
Спасатели начали оперативную эвакуацию жильцов. По последним сведениям, удалось спасти 19 человек, пятеро из них — дети. При этом количество жертв увеличилось до трех, еще четыре жильца пострадали. Серьезность их травм в материале не указывается. Точные причины возникновения пожара пока неизвестны.
