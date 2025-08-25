Задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров
Сегодня стало известно о задержании временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, пишет РИА Новости.
По словам Александра Хинштейна, в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Подробности инцидента пока не разглашаются.
«У нас задержан временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Владимир Васильевич Базаров. В настоящий момент проходят следственные действия. Речь идет об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы», – сообщил Хинштейн в ходе заседания регионального правительства.
Владимир Базаров родился 5 ноября 1970 года в Каслях Челябинской области. Окончил Сургутский нефтяной техникум (1990), служил в армии (1990–1992). Получил экономическое образование в Сургутском институте мировой экономики и бизнеса (2003), прошел переподготовку в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (2004, 2009). Имеет диплом переводчика Сургутского госуниверситета (2013) и окончил магистратуру РАНХиГС при Президенте РФ с отличием (2024). Участник Президентской программы подготовки управленческих кадров. Базаров ранее занимал должность вице-губернатора Белгородской области, отвечая за вопросы строительства.