Задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров

25 августа 2025, 09:24

Фото: iStock/YakobchukOlena

Сегодня стало известно о задержании временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, пишет РИА Новости.





По словам Александра Хинштейна, в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Подробности инцидента пока не разглашаются.





«У нас задержан временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Владимир Васильевич Базаров. В настоящий момент проходят следственные действия. Речь идет об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы», – сообщил Хинштейн в ходе заседания регионального правительства.