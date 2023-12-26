Задержана глава Кургана Елена Ситникова

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Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Кургана Елену Ситникову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«В настоящее время Елена Ситникова задержана, с ней работают правоохранители», - говорится в сообщении.
При этом никаких деталей не приводится.
Напомним, Ситникова стала главой Кургана 7 июля 2021 года. До этого она была заместителем главы и возглавляла департамент социальной политики.
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