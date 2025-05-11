Экс-глава департамента Минсельхоза использовал в бегах поддельные документы

Экс-глава департамента административной работы Минсельхоза РФ Олег Донских, 12 лет находившийся в федеральном розыске по делу о хищении свыше 2 млрд рублей, использовал поддельные документы для сокрытия личности. Об этом свидетельствуют материалы, полученные РИА Новости.