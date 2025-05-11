Экс-глава департамента Минсельхоза использовал в бегах поддельные документы

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Экс-глава департамента административной работы Минсельхоза РФ Олег Донских, 12 лет находившийся в федеральном розыске по делу о хищении свыше 2 млрд рублей, использовал поддельные документы для сокрытия личности. Об этом свидетельствуют материалы, полученные РИА Новости.
Донских был задержан в июне 2024 года сотрудниками ФСБ в Истринском районе Подмосковья. По данным следствия, бывший чиновник не имел легальных доходов. Ему предъявляют обвинения в девяти эпизодах преступлений — в результате Олегу грозит до 10 лет тюрьмы.
Ранее суд в Липецке вынес приговоры его сообщникам, причастным к хищениям через подконтрольные фирмы под видом строительства сельхозобъектов, а также невозврату кредитов, полученных в АО «Россельхозбанк». Их сроки составили от 9 до 11,5 лет лишения свободы.
В ночь с 10 на 11 мая «Радио 1» передавало, что арбитражный суд Москвы 12 мая начнёт рассмотрение иска продюсера Андрея Разина, оспаривающего законность договора между вдовой Юрия Шатунова и создателями сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Речь идёт о правах на песни группы «Ласковый май» — «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы».
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Ранее суд в Липецке вынес приговоры его сообщникам, причастным к хищениям через подконтрольные фирмы под видом строительства сельхозобъектов, а также невозврату кредитов, полученных в АО «Россельхозбанк». Их сроки составили от 9 до 11,5 лет лишения свободы.
В ночь с 10 на 11 мая «Радио 1» передавало, что арбитражный суд Москвы 12 мая начнёт рассмотрение иска продюсера Андрея Разина, оспаривающего законность договора между вдовой Юрия Шатунова и создателями сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Речь идёт о правах на песни группы «Ласковый май» — «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы».
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Мария Моисеева