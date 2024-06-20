Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Калужской области нашли тело московского бизнесмена, закопанное в лесу

В Калужской области нашли тело московского бизнесмена, закопанное в лесу

СК РФ: фигуранты дела об убийстве бизнесмена взяты под стражу
20 июня 2024, 15:10
Фото: Фотобанк Московской области/Денис Трудников

Фото: Фотобанк Московской области/Денис Трудников

В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых в убийстве московского бизнесмена, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
О пропаже мужчины сообщила жена бизнесмена в конце мая. По ее словам, он выехал из Москвы на встречу со своими знакомыми в Калужскую область, а затем перестал выходить на связь. СК РФ возбудил дело по статье «Убийство». Вскоре в лесу Калужской области полиция обнаружила захороненное тело с огнестрельным ранением.

Следственными органами была создана специальная оперативная группа из Калужской, Ярославской областей и города Москвы. Двое подозреваемых задержаны на территории столицы и города Ярославля.



На данный момент фигуранты дела заключены под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте также

Украинца заочно осудили за убийство семи земляков в Туле

Следователи установят причастных к гибели корреспондента Никиты Цицаги в ДНР

Российские следователи запросили заочный арест для грузинской снайперши
#убийство
#дело
#арест
#следователи
#мужчины
#ск рф
#бизнесмен
Достижения.рф