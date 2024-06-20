В Калужской области нашли тело московского бизнесмена, закопанное в лесу

Фото: Фотобанк Московской области/Денис Трудников
В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых в убийстве московского бизнесмена, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
О пропаже мужчины сообщила жена бизнесмена в конце мая. По ее словам, он выехал из Москвы на встречу со своими знакомыми в Калужскую область, а затем перестал выходить на связь. СК РФ возбудил дело по статье «Убийство». Вскоре в лесу Калужской области полиция обнаружила захороненное тело с огнестрельным ранением.
Следственными органами была создана специальная оперативная группа из Калужской, Ярославской областей и города Москвы. Двое подозреваемых задержаны на территории столицы и города Ярославля.
На данный момент фигуранты дела заключены под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Следственными органами была создана специальная оперативная группа из Калужской, Ярославской областей и города Москвы. Двое подозреваемых задержаны на территории столицы и города Ярославля.
На данный момент фигуранты дела заключены под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Олег Дикий