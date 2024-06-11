Российские следователи запросили заочный арест для грузинской снайперши

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Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайства следователей о заочном аресте четырех иностранных граждан по уголовным делам о наемничестве в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.
В судебной картотеке зарегистрированы материалы об избрании меры пресечения в отношении Иванеишвили Р., Луадахи К., Елкавы Т. и Мюллера М., которым вменяется статья 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях»).
Русудан Иванеишвили, являющаяся членом «Грузинского национального легиона», выполняет обязанности снайпера в ВСУ и находится в международном розыске по требованию российских следователей.
Ранее Басманный районный суд заочно арестовал британца Дэниела Роберта Фрейзера за его участие в боевых действиях против России на стороне Украины.
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Русудан Иванеишвили, являющаяся членом «Грузинского национального легиона», выполняет обязанности снайпера в ВСУ и находится в международном розыске по требованию российских следователей.
Ранее Басманный районный суд заочно арестовал британца Дэниела Роберта Фрейзера за его участие в боевых действиях против России на стороне Украины.
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Артем Кузьмин