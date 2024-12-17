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Стало известно, кто погиб вместе с генералом Кирилловым при взрыве

При взрыве в Москве вместе с генералом Кирилловым погиб майор Илья Поликарпов
Фото: iStock/trofimich

Фото: iStock/trofimich

При взрыве на Рязанском проспекте в Москве вместе с начальником войск РХБЗ Игорем Кирилловым погиб его помощник — майор Илья Поликарпов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу погибшего Наталью.
«Илья погиб, у нас остались двое маленьких детей — восьми и девяти лет. Он был большим патриотом и любил свою Родину», — рассказала Наталья.

Мужчине было 33 года. Он активно занимался гуманитарной деятельностью и отправлял в зоне спецоперации оборудование и средства для российских бойцов.




Напомним, в результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник.

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Следствие допустило появление новых эпизодов в деле Тимура Иванова
ТАСС: в деле экс-замминистра обороны Иванова могут появиться новые эпизоды
17 декабря 2024, 14:01

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В деле экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова могут появиться новые эпизоды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
Фигурант дела мог совершать преступления и при других обстоятельствах, в том числе в иные периоды времени, говорится в материалах следствия. Уточняется, что Иванов может быть причастен и к другим противоправным действиям. Изначально он обвинялся в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Иванов распределял полученные коррупционным путем средства между родственниками. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Иванов был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ.

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#суд
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Неизвестный сообщил о бомбе в авто председателя комитета ГД по обороне Картаполова
Неизвестный сообщил о бомбе в авто депутата ГД Андрея Картаполова
17 декабря 2024, 13:38

Фото: iStock/Motortion

Неизвестный человек сообщил в полицию о том, что в автомобиле председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова находится бомба. Об этом пишет Baza со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, сейчас сотрудники спецслужб проверяют автомобиль Картаполова после того, как неизвестный мужчина сообщил, что его завербовали украинские спецслужбы. По словам звонившего, он лично прикрепил бомбу к днищу автомобиля, но передумал и решил предупредить о взрыве. По его словам, СВУ на Land Rover в Хамовниках сработает через час.

Машина Картаполова припаркована в Ружейном переулке Москвы. На место прибыли взрывотехники, на месте сотрудники Росгвардии и полиции. Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало,

Напомним, в результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник.

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#сотрудники
#машина
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«02.07.92 – 16.12.24»: Тимма написал под постом Седоковой комментарий с датой своей смерти
Тимма написал под постом Седоковой комментарий с датой своей смерти
17 декабря 2024, 13:33

Янис Тимма (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Баскетболист Янис Тимма 16 декабря в 22:50 написал под постом бывшей супруги Анны Седоковой, посвященному ее дню рождения, комментарий с датой смерти, однако позже удалил его, пишет Telegram-канал «Алена, Блин».
Уточняется, что он умер примерно через 1,5 часа после этого.

Ранее Shot сообщал, что Тимма угрожал Седоковой покончить жизнь самоубийством, если она к нему не вернется.

Тело Тиммы обнаружили на лестнице отеля Апельсин. Он писал бывшей супруге, но ответа так и не получил. Рядом с ним обнаружили телефон, в котором была написана просьбы позвонить Анне.

16 декабря у Седоковой был день рождения.

Ранее сообщалось, что бывший муж певицы Анны Седоковой, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. Причиной смерти, согласно предварительным данным, стало самоубийство.

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#день рождения
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#дома
#суицид
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СБУ предъявила генералу Кириллову обвинения накануне его гибели
СБУ накануне убийства генерала ВС РФ Кириллова заочно сообщила о подозрении
17 декабря 2024, 13:01

Фото: РИА Новости/ Максим Блинов

Служба безопасности Украины 16 декабря заочно сообщила о подозрении начальнику войск РХБЗ ВС РФ Игорю Кириллову, погибшему 17 декабря в результате взрыва в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным украинской службы, Кириллов якобы отдавал приказы применять химическое оружие против солдат ВСУ, в том числе боевые гранаты «К–1». Досудебное расследование продолжается, отметили в СБУ.

Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. Согласно информации СК России, сработало взрывное устройство, заложенное в самокат, который находился у подъезда.

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SHOT показал видео страшного ДТП в Саранске, есть погибшие
SHOT: «Тойота» на скорости впечатала в стену «Ладу» в Саранске — видео
17 декабря 2024, 12:42

Фото: istockphoto/Bilanol

Страшное ДТП, где Toyota на скорости впечатала в стену «Ладу», произошло в Саранске мордовской республики. Кадры продемонстрировал Telegram-канал Shot.
Авторы публикации уточнили, что все произошло на пересечении улиц Ботевградской и Васенко.

По информации Telegram-канала, водитель Toyota в возрасте 42 лет спутал педали в результате чего водитель ВАЗ погиб от страшных травм на месте. Погибшему было 22 года.
Известно, что водителя иномарки не единожды штрафовали за превышение скоростного режима, сейчас его проверяют на наркотики и алкоголь, мужчина работает водителем на «Газели». В результате произошедшего он серьезно не пострадал.

Перед этим сообщалось, что остановлено движение на трассе М-11.

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Появились новые подробности дела экс-замминистра обороны Иванова
Иванов распределял полученные преступным путем деньги на счета родителей и жен
17 декабря 2024, 12:41

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов распределял полученные коррупционным путем средства между родственниками. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно информации следствия, Иванов использовал способ сокрытия средств с помощью банковских счетов своих родителей, а также бывшей и нынешней жен. Уточняется, что обвиняемый также ​переоформлял имущество на членов своей семьи.

Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Он обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Иванов был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ.

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#суд
#имущество
#ук
#обвинение
#пост
#семьи
#расследование
#минобороны
#рф
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Движение на трассе М-11 остановлено из-за ДТП
Движение на трассе М-11 остановлено из-за столкновения фур
17 декабря 2024, 12:30

Фото: iStock/JTeivans

На платной трассе М-11 «Нева», в районе города Тосно (Ленинградская область), остановлено движение из-за ДТП: столкнулись два большегруза.
Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», у одной из фур разворочена кабина, у другой — прицеп.

Авария произошла на 634-м километре, движение в сторону Санкт-Петербурга оказалось заблокировано. В результате ДТП пострадал один человек, он направлен в больницу. Съезд на автодорогу М-10 «Россия» организован на 546-м километре трассы.

Позже телеканал «78.ru» проинформировал, что движение на 634-м километре трассы М-11 открыто по левой полосе.

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Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины
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#соцсети
#трассы
#петербург
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«Законная цель»: стало известно, кто стоит за убийством генерал-лейтенанта Кириллова
Reuters: генерал-лейтенант Кириллов убит в ходе спецоперации СБУ
17 декабря 2024, 11:59

Фото: iStock/FelixRenaud

За убийством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова стоит СБУ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в украинском ведомстве.
«Служба безопасности Украины убила российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в ходе спецоперации в Москве», — говорится в материале.

Источник издания отметил, что Украина считает Кириллова военным преступником и «абсолютно законной целью».

Накануне, 16 декабря, СБУ объявила Кириллову заочное подозрение. Его обвинили в том, что он отдал приказ использовать запрещенное химическое оружие против украинских войск.

Немецкий журналист, военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке написал, что Кириллова убили через 20 часов после обвинений СБУ.

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#оружие
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#украина
#кадры
#вс рф
#сбу
#служба
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В полиции раскрыли, кто устроил стрельбу в христианской школе в США
Стрельбу в христианской школе в Висконсине устроила 15-летняя ученица
17 декабря 2024, 11:52

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Стрельбу в школе в американском городе Мэдисон, штат Висконсин, устроила 15-летняя ученица. Об этом сообщил шеф местной полиции Шон Барнс, передает CNN.
Злоумышленницей оказалась 15-летняя Натали Рапнау, которая предпочитала называть себя Саманта. По словам шефа местной полиции, предположительно, девушка совершила самоубийство, однако официальная причина смерти будет объявлена позже.

Мотивы преступления в настоящее время не установлены. Следователи опрашивают родственников. Также в доме, где проживала Рапнау, были проведены обыски.

В результате стрельбы пострадали один учитель и шесть школьников. Двое пострадавших учеников остаются в критическом состоянии.

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