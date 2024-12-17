Стало известно, кто погиб вместе с генералом Кирилловым при взрыве

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При взрыве на Рязанском проспекте в Москве вместе с начальником войск РХБЗ Игорем Кирилловым погиб его помощник — майор Илья Поликарпов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу погибшего Наталью.
«Илья погиб, у нас остались двое маленьких детей — восьми и девяти лет. Он был большим патриотом и любил свою Родину», — рассказала Наталья.
Мужчине было 33 года. Он активно занимался гуманитарной деятельностью и отправлял в зоне спецоперации оборудование и средства для российских бойцов.
Напомним, в результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник.
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Элина Позднякова