Задержаны все трое сбежавших из колонии в Нижнем Тагиле

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Полицейские задержали троих сбежавших из исправительного центра в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, двух беглецов поймали в Екатеринбурге 24 и 25 декабря. Ещё одного задержали в Нижнем Тагиле. Мужчины оказывать сопротивление не стали.
Напомним, 23 декабря в Нижнем Тагиле из исправительного центра при ИК-12 сбежали трое осуждённых, сломав решётку на окне. Их отсутствие было замечено около 22:00.
Беглецы отбывали наказание за различные преступления. Все они были приговорены к принудительным работам.
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Напомним, 23 декабря в Нижнем Тагиле из исправительного центра при ИК-12 сбежали трое осуждённых, сломав решётку на окне. Их отсутствие было замечено около 22:00.
Беглецы отбывали наказание за различные преступления. Все они были приговорены к принудительным работам.
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Элина Позднякова