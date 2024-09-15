Задержание врио командира погибших Эрнеста и Гудвина опровергли

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Российский телеведущий Владимир Соловьев опроверг информацию о задержании сотрудниками военной контрразведки полковника Игоря Пузика (позывной Злой), исполняющего обязанности командира 87-го мотострелкового полка (МСП) 1-й бригады 51-й общевойсковой армии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Никто не задержан. Никто никуда не бежал. Командир продолжает исполнять свои обязанности», – написал телеведущий.
Вечером 15 сентября в Telegram-канале «Два майора» появилось сообщение о том, что на границе с Луганской Народной Республикой (ЛНР) был захвачен Злой. Офицер якобы пытался бежать из зоны проведения специальной военной операции (СВО).
Он возглавлял подразделение, состоящее из погибших бойцов с позывными Эрнест и Гудвин, операторов БПЛА и бойцов, переведенных в штурмовики из-за конфликта с руководством. Они обвинили его в прикрытии наркоторговли в полку, воровстве и лжи.
Министр обороны России Андрей Белоусов распорядился провести расследование гибели Эрнеста и Гудвина. Он взял ход расследования под свой личный контроль.
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