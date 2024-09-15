На Западе заявили об отступлении ВСУ в Донбассе и Курской области

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei
Боевики ВСУ отступают в Донбассе и под Курском, поскольку не могут остановить продвижение ВС РФ, написал в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз. Он отметил, что западные издания специально замалчивают данные о вытеснении украинских войск из приграничья Курской области.
«ВСУ отступают в Курской области и на Востоке (в Донбассе. — Прим. ред.). Украинское командование предпринимает отчаянные попытки остановить масштабное российское контрнаступление в Курской области. Они терпят неудачу», — сказано в публикации.Ранее Чей Боуз писал о том, что те, кто выступает за удары по РФ дальнобойным оружием Запада, будут прятаться в бункерах.
Читайте также:
«Они сядут за стол переговоров»: Зеленский хочет оставить Россию без электричества
Киев надеется, что возможный крах украинской энергетики повлияет на США
Зеленский ответил Трампу на его слова об окончании конфликта на Украине
Никита Кротов