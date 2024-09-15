Контрразведка задержала командира 87-го полка, в котором погибли двое военнослужащих

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев
Контрразведка задержала врио командира 87-го МСП 1-й бригады 51-й общевойсковой армии, где погибли бойцы с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Об этом сообщает Лена.ру со ссылкой на источник в Telegram. Сообщается, что полковник пытался покинуть зону СВО.
По данным источника, полковника с позывным «Злой» задержали на административной границе Луганской народной республики. Предполагается, что «Эрнеста» и «Гудвина» отправили в штурмовики из-за конфликта с полковником.
Ранее сообщалось о гибели на передовой бывшего главы воздушной разведки ДНР Дмитрия Лысаковского («Гудвин»). В телеграм-каналах опубликовали переписку, где утверждалось, что «Гудвина» вместе с сослуживцем «Эрнестом» «отправили в один конец».
В деталях и обстоятельствах гибели бойцов поручил разобраться Министр обороны Андрей Белоусов.
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Ранее сообщалось о гибели на передовой бывшего главы воздушной разведки ДНР Дмитрия Лысаковского («Гудвин»). В телеграм-каналах опубликовали переписку, где утверждалось, что «Гудвина» вместе с сослуживцем «Эрнестом» «отправили в один конец».
В деталях и обстоятельствах гибели бойцов поручил разобраться Министр обороны Андрей Белоусов.
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Лия Мурадьян