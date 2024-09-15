Киев намерен оставить жителей России без комфортной жизни. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN в воскресенье 15 сентября.
Украинский лидер заявил, что если россияне останутся без комфортных условий, таких как электричество, то начнут оказывать давление на своего президента Владимира Путина. То же самое, по мнению украинского лидера, произойдет если жители России окажутся в опасности.
«Вот почему я говорю: сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он (Путин – ред.) сядет за стол переговоров», – заявил Зеленский в эфире.
Ранее в эфире того же канала глава киевского режима назвал предвыборными обещаниями слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта.
Зеленский должен был представить президенту США Байдену, а также кандидатам Трампу и Харрис «победный план» Украины. По итогу украинский лидер заявил, что киевский режим не получил от США разрешения бить вглубь российских территорий западным оружием.
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«Вот почему я говорю: сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он (Путин – ред.) сядет за стол переговоров», – заявил Зеленский в эфире.
Ранее в эфире того же канала глава киевского режима назвал предвыборными обещаниями слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта.
Зеленский должен был представить президенту США Байдену, а также кандидатам Трампу и Харрис «победный план» Украины. По итогу украинский лидер заявил, что киевский режим не получил от США разрешения бить вглубь российских территорий западным оружием.
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Лия Мурадьян