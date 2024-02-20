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Задержанная в Екатеринбурге за помощь ВСУ американка попалась после хулиганской выходки

Американку, помогавшую деньгами ВСУ, поймали на Урале из-за мелкого хулиганства
20 февраля 2024, 15:45
Фото: istock / Igor Vershinsky

Фото: istock / Igor Vershinsky

32-летняя Ксения Хавана (Карелина), имеющая гражданство РФ И США, была задержана сотрудниками в ФСБ в Екатеринбурге за государственную измену. Она заинтересовала полицейских из-за мелкого хулиганства. Об этом информирует URA.RU, ссылаясь на данные Свердловского областного суда.

«Девушка в присутствии посторонних граждан выражалась грубой нецензурной бранью, вела себя нагло и вызывающе. Прибытие полицейских только раззадорило женщину — она не реагировала на их законные требования и оказала сопротивление при задержании. Применяла силу, хваталась за одежду», — отметили в суде.
29 января американку признали виновной и назначили административный арест на 14 суток по статье «Хулиганство». Свою вину девушку не признала и 30 января попыталась обжаловать арест в облсуде, но ее жалобу не удовлетворили.


По информации ФСБ, с февраля 2022 года Ксения собирала деньги, которые переправляла на Украину «на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов». Теперь ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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#госизмена
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СК: Жителя Кирова, зарезавшего незнакомца, признали невменяемым
20 февраля 2024, 16:08

Фото: iStock/artursfoto

Жителя Кирова, который зарезал незнакомого мужчину на улице, признали невменяемым, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Напомним, 13 июля 2023 года 37-летний житель Кирова напал на улице на незнакомого ему 51-летнего мужчины. По непонятным причинам он набросился на прохожего и нанёс ему несколько ножевых ранений. Несмотря на помощь прибывшей бригады скорой помощи, от полученных травм пострадавший скончался.

«Согласно заключению комиссии экспертов, у мужчины обнаружено психическое расстройство, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий», — сообщили в СК.

Уголовное дело направлено в суд для постановления о применении в отношении кировчанина принудительного лечения в специализированном учреждении.

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#следственный комитет
#убийство
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Пьяный парень без прав устроил огнестрельную погоню с полицейскими в Пермском крае
Два человека пострадали в полицейской погоне со стрельбой в Пермском крае
20 февраля 2024, 15:48

Фото: IStock/Chalabala

Два человека попали в больницу после полицейской погони со стрельбой в Пермском крае. Об этом сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на региональный МВД.
Инцидент прошёл на дороге Болгары – Крылово. Сотрудники полиции заметили легковушку без номеров и потребовали, чтобы водитель остановился. Однако лихач решил дать по газам, оперативникам пришлось сделать несколько выстрелов: сначала в воздух, а затем по машине.

В результате перестрелки ранения получили пассажиры авто – 17-летняя девушка и ранее судимый мужчина. За рулём оказался 20-летний в состоянии алкогольного опьянения, прав на управление машиной у него не было.

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#водитель
#полиция
#стрельба
#автомобиль
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Декан журфака УрФУ не уволен после задержания на кинки-пати
На Урале прокомментировали задержание декана журфака
20 февраля 2024, 15:48

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Декан факультета журналистики УрФУ Иван Некрасов остается на своей должности, несмотря на его задержание на кинки-пати в Екатеринбурге.
Об этом заявил директор медиацентра УрФУ Алексей Фаюстов, подчеркнув, что в данный момент Некрасов продолжает свою работу. Подробности этого необычного инцидента включают в себя рейд полиции на ночной клуб «Фабрика», где проходило мероприятие, сообщает Lenta.ru.

Оказавшись в центре внимания оперативников, Некрасов не только был задержан, но и обнаружилась на месте присутствия и член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Кристина Володина. Интересно, что сам Некрасов пояснил свое присутствие на вечеринке тем, что был добавлен в общую группу в мессенджере.

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#полиция
#клуб
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Брата Алексея Навального* снова объявили в розыск
МВД России переобъявило в розыск Олега Навального
20 февраля 2024, 15:32

Фото: IStock

Министерство внутренних дел России объявило в розыск брата оппозиционера Алексея Навального* – Олега Навального.
Карточка с именем Олега Навального снова появилась в базе розыска ведомства. По какому делу его разыскивают — пока неизвестно. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что возбуждено новое уголовное дело, при этом не уточнили, по какой статье.

Напомним, Олега Навального уже объявляли в розыск в январе 2022 года. В феврале суд заменил условное наказание россиянину на реальное. Ранее он был приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год по «санитарному делу».

Напомним, 16 февраля в УФСИН ЯНАО сообщили о смерти Алексея Навального*. По словам представителей ведомства, заключённому стало плохо после прогулки, он потерял сознание. На помощь политику была экстренно вызвана бригада скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако, спасти жизнь Навального* не удалось.

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#уголовное розыск
#мвд
#россия
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В Сочи мигрант из-за ссоры забил камнем знакомую и вынес тело на набережную
В Сочи задержали мигранта, забившего камнем женщину до смерти
20 февраля 2024, 15:04

Фото: istock / globalmoments

В Сочи на пляже «Огонек» нашли женщину с разбитой головой. Подозреваемого задержали по горячим следам. Об этом информирует Телеграм-канал Kub Mash.

Тело обнаружили во вторник 20 февраля. Сотрудники полиции задержали 23-летнего гражданина Таджикистана.

По версии правоохранителей, женщина недавно познакомилась с мужчиной и согласилась зайти к нему домой. Там знакомые выпили спиртного и начали ссориться. В ходе скандала мигрант ударил женщину в грудь и голову, после чего вынес ее на набережную и добил куском тротуарной плитки.

В ходе беседы с полицейскими мужчина признался в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали гражданина Узбекистана, обвиняемого в изнасиловании у лифта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мигрант
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#сочи
#мужчина
#убийство
#полиция
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Прокуратура предъявила обвинение молодому москвичу, похитившему шесть икон
18-летний москвич предстанет перед судом за кражу шести икон
20 февраля 2024, 15:03

Фото: Фотобанк Московской области

Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело, которое было возбуждено против 18-летнего москвича за кражу предметов, имеющих особую историческую, художественную и культурную ценность.
«Он (обвиняемый – ред.) обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба), ч. 1 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую историческую, художественную или культурную ценность)», — сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Следствие установило что в августе 2023 года обвиняемый находился в доме священнослужителя на территории Старообрядческого Храма Покрова Пресвятой Богородицы на Остоженке и похитил шесть икон середины XIX века.

Из заявления прокуратуры следует, что экспертиза подтвердила историко-культурную ценность похищенных предметов. Эти иконы могли бы ​стать украшнием любого музея. ​Общий материальный ущерб от ​украденных святынь превысил 225 тысяч рублей

Уголовное дело для рассмотрения направили в Хамовнический районный суд Москвы. В настоящее время иконы возвращены владельцу.

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#суд
#кража
#уголовное следствие
#икона
#москва
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МВД опубликовало видео расстрела гаишниками автомобиля с людьми
МВД показало видео обстрела патрулем ГИБДД не остановившейся машины под Пермью
20 февраля 2024, 14:29

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Полиция ГУ МВД России по Пермскому краю в Телеграм-канале обнародовала кадры с обстрелом машины, водитель которой отказался останавливаться по требованию сотрудников Госавтоинспекции.
Инцидент произошел вечером 19 февраля. Как сообщает Baza, наряд ДПС заметил седан «ВАЗ-21099», который ехал без госномеров мимо деревни Петушки. Водителя попытались остановить, но он решил скрыться.

После непродолжительной погони старший лейтенант Гавранин достал служебный автомат АКС-74 и 30 раз выстрелил по автомобилю. Отмечается, что водитель совершал опасные маневры и создавал угрозу жизни и здоровью других людей, поэтому полицейские применили оружие. Силовики сделали несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем – по колесам машины. Из-за выстрелов пострадали два человека — 18-летняя девушка и ранее судимый мужчина. Сейчас они находятся в больнице. Отмечается, что у них были замечены признаки опьянения.

21-летнего водителя доставили в участок, он также был пьян.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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#полиция
#мвд
#оружие
#дпс
#водитель
#машины
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Удар молнии разрушил взлетно-посадочную полосу в аэропорту Сиднея
20 февраля 2024, 14:08

Фото: iStock/Jurkos

Впечатляющая демонстрация силы стихии произошла в аэропорту Сиднея, где удар молнии разрушил взлетно-посадочную полосу, сообщает австралийский канал 9news.
В результате грозовой бури, охватившей регион, мощный удар молнии пробил дыру в покрытии полосы, вынудив временно закрыть основную часть авиагавани. Хотя ремонтные работы были проведены оперативно, за считанные минуты, задержки рейсов составили в среднем час, что стало неизбежным следствием чрезвычайной ситуации.

Это лишь одно из множества происшествий во время бури, которая обрушилась на город. Согласно данным, более 75 тысяч ударов молнии зафиксировано в Сиднее и его окрестностях. Одним из инцидентов стал удар молнии в дерево неподалеку от Королевского ботанического сада, под которым находились четыре человека. Они получили травмы и были госпитализированы.

Этот случай подчеркивает непредсказуемость и мощь природы, которая, несмотря на современные технологии, иногда дает о себе знать с невероятной силой. Стихия требует бдительности и готовности к быстрым реакциям, чтобы минимизировать ее последствия.

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#удар
#природа
#погода
#аэропорт
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«За красивые глаза»: Полковник полиции выписывал премии сотруднице, в которую влюблен
В Томске полковнику полиции грозит уголовное дело за премии своей возлюбленной
20 февраля 2024, 13:48

Фото: istock / blinow61

В Томске полковник полиции влюбился в подчиненную и выписывал ей премии просто так. Он также запугивал сотрудников, которые знали об их связи. Теперь полицейскому грозит уголовное дело.
Как сообщает Телеграм-канал Baza, служебный роман завязался в МО МВД России «Асиновский». 50-летний полковник полиции Чевелев увлекся младшим лейтенантом Алёной К. Начальник отдела с почти тридцатилетним опытом работы в полиции начал помогать девушке получать премии и повышения.

На службе девушка особо не напряглась и только получала поощрения. Свой роман они скрывали, но вскоре все заметили особое отношение к девушке и о связи стало известно их коллегам. Чтобы слухи не распространялись, Чевелев давил на подчинённых и угрожал проблемами на работе.

Позже об их отношениях и поблажках для возлюбленной узнало и начальство. Чевелева теперь будут проверять и, возможно, заведут уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

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