Задержанная в Екатеринбурге за помощь ВСУ американка попалась после хулиганской выходки

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32-летняя Ксения Хавана (Карелина), имеющая гражданство РФ И США, была задержана сотрудниками в ФСБ в Екатеринбурге за государственную измену. Она заинтересовала полицейских из-за мелкого хулиганства. Об этом информирует URA.RU, ссылаясь на данные Свердловского областного суда.
«Девушка в присутствии посторонних граждан выражалась грубой нецензурной бранью, вела себя нагло и вызывающе. Прибытие полицейских только раззадорило женщину — она не реагировала на их законные требования и оказала сопротивление при задержании. Применяла силу, хваталась за одежду», — отметили в суде.29 января американку признали виновной и назначили административный арест на 14 суток по статье «Хулиганство». Свою вину девушку не признала и 30 января попыталась обжаловать арест в облсуде, но ее жалобу не удовлетворили.
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Алина Юрчак