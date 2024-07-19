Задержанный на Украине мэр показал следы побоев в зале суда

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Задержанный мэр украинского города Белгород-Днестровский в Одесской области Виталий Граждан показал следы побоев. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Телеграм-канале.
На опубликованном источником видео заметны телесные повреждения на запястьях, где возможно заламывали руки правоохранители. Граждан также получал удары в левою часть груди в районе сердца и по лицу, о чем свидетельствуют многочисленные гематомы. Утверждается, что эти побои могли быт нанесены уже после задержания.
Граждана днем 19 июля арестовали в его же кабинете сотрудники полиции. О причинах инцидента ничего неизвестно.
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Олег Дикий