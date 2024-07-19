«Сбивать силами ПВО»: за что на самом деле отправили в СИЗО экс-советника Жириновского Абельцева

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Бывший руководитель фракции ЛДПР и помощник покойного Владимира Жириновского Сергей Абельцев арестован. В чем обвиняют политика и какими скандальными выходками он известен расскажет редакция «Радио 1».
Связь Абельцева с Жириновским
Сергей Абельцев стал помощником Владимира Жириновского в 1991 году. Он занимал должность заместителя председателя ЛДПР и был депутатом четырех созывов Госдумы. Депутатский мандат он сложил в 2011 году, но остался в партии. До кончины лидера ЛДПР Жириновского Абельцев занимал должность его помощника.
Арест Абельцева: что известно
Правоохранители задержали Абельцева у отеля «Националь» в Москве 17 июля. По информации РБК, политика подозревают в мошенничестве на 10 млн рублей. В соответствии с законодательством РФ, экс-помощник Жириновского может быть осужден на десять лет, если его вина будет доказана. В пресс-службе судов общей юрисдикции журналистам привели некоторые подробности дела в отношении политика.
Как выяснилось, Абельцев «продавал» должность помощника депутата. Он убеждал заинтересованных лиц в том, что имеет налаженные контакты с высокопоставленными лицами из числа депутатов Государственной Думы и за вознаграждение может помочь с трудоустройством. Руководитель центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар отказалась комментировать информацию об аресте Абельцева, отметив, что он длительное время не имеет отношения к партии, приводит ее слова издание «Ведомости».
Известно, что политик пробудет в СИЗО до 17 сентября.
Эйдельштейна признали сыном Жириновского: Кто ещё борется за наследство бывшего лидера ЛДПР
Экс-помощник Жириновского угрожал бизнесмену
Абельцев неоднократно привлекал к себе внимание прессы и общественности. В 2006-м году он предлагал уничтожать всех летящих в Россию перелетных птиц силами ПВО. Таким образом он намеревался бороться с птичьим гриппом.
Двумя годами позднее политик и вовсе совершил «нападение» на правозащитника Льва Пономарева*. По заявлению последнего, Абельцев якобы руководил группой нападавших, которые забросали куриными яйцами правозащитника и его помощницу во время пресс-конференции.
В 2019 году появилась информация о том, что Абельцев угрожал бизнесмену Михаилу Мельникову расправой, вымогал 50 млн рублей и требовал продать квартиру, сообщал телеграм-канал Mash. Причиной шантажа якобы стал заключенный Абельцевым договор на оформление документов для своего совхоза.
Читайте также:
Сбылось очередное пророчество Жириновского
Экс-депутат ЛДПР Власов показал запись голоса плачущего Жириновского из больницы
Раскрыты детали появления скандального послания Жириновского «ковбою-Бушу»
*внесен Минюстом РФ в список иноагентов
Анастасия Хохлова