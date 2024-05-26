Задержанную в Амстердаме Ники Минаж отпустили из полиции

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Нидерландская полиция освободила тринидадскую певицу и рэпершу Онику Таню Мараж, известную под псевдонимом Ники Минаж, которая ранее была задержана в аэропорту Амстердама, передает телеканал Sky News.
Уточняется, что после уплаты штрафа правоохранительные органы отпустили артистку около 21:00 по местному времени. Сумма штрафа не раскрывается.
Ранее в сети было опубликовано видео задержания Никки Минаж. Сообщалось, что у певицы обнаружили легкие наркотики в аэропорту Амстердама. Позже Минаж пожаловалась, что полиция помешала ей провести выступление в Нидерландах, и обыскала ее вещи.
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