Задержавшихся из-за подрыва путей поездов под Орлом людей вывезут автобусами

13 сентября 2025, 22:58

Хинштейн: застрявших под Орлом курян вернут домой на автобусах

Фото: istockphoto/Anton_Sokolov

Пассажиров, задержанных из‑за подрыва железнодорожного пути под Орлом, доставят домой на автобусах. Об этом сообщил в Telegram губернатор Курской области Александр Хинштейн.