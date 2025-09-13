Достижения.рф

Задержавшихся из-за подрыва путей поездов под Орлом людей вывезут автобусами

Хинштейн: застрявших под Орлом курян вернут домой на автобусах
Пассажиров, задержанных из‑за подрыва железнодорожного пути под Орлом, доставят домой на автобусах. Об этом сообщил в Telegram губернатор Курской области Александр Хинштейн.



Региональный минтранс выделил 18 автобусов для эвакуации — ими перевезут 457 человек, в том числе 51 ребёнка, следовавших в Курск.

13 сентября при проверке путей в Орловской области обнаружили взрывные устройства. Губернатор региона Андрей Клычков сообщал о двух бомбах. Позднее РИА Новости со ссылкой на источники писало о трёх зарядах, размещённых на расстоянии примерно 50 метров друг от друга. При обходе одна из бомб сдетонировала, пострадали три человека.

Из‑за диверсии на перегоне Малоархангельск — Глазуновка задерживаются 10 поездов. Правоохранительные органы продолжают устанавливать причастных к подрыву.

