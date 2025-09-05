Хинштейн: в Курской области украинский дрон атаковал автомобиль, водитель ранен

05 сентября 2025, 17:30

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Курской области украинский дрон атаковал автомобиль, водитель которого получил осколочное ранение правой руки и грудной клетки. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн в своем telegram-канале.





Происшествие случилось в Кореневском районе. Пострадавшим оказался 50-летний мужчина. Ему была оказана медицинская помощь на месте инцидента.





«Подлые преступления нацистов не прекращаются. Сегодня вражеский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в посёлке Коренево Кореневского района. В результате атаки пострадал 50-летний водитель. У него осколочное ранение правой руки и грудной клетки», — написал Хинштейн.