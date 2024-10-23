Жительница Симферополя лишилась квартиры, сдав ее мошенникам — МВД

Ребенок в возрасте десяти лет погиб в результате самострела из брелока, информирует Telegram-канал Mash Gor. Уточняется, что мальчик игрался с обычной на первый взгляд висюлькой для ключей, однако скрытый в ней механизм убил по-настоящему.