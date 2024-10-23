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Жительница Симферополя лишилась квартиры, сдав ее мошенникам — МВД

23 октября 2024, 18:46
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Жительница Симферополя потеряла жилье, сдав его в аренду мошенникам, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Пару лет назад к полицейским пришла 58-летняя пострадавшая, сообщив, что сдала однокомнатную квартиру некой молодой девушке, а та, со слов потерпевшей, спустя месяц перестала оплачивать аренду и отвечать на звонки.

Когда владелица недвижимости пришла к себе домой, то увидела на двери новые замки. Помимо всего прочего, собственница увидела неизвестного мужчину, который проживает там, с его слов, с пассией. Позже выяснилось, что за тот самый месяц документы на право собственности были переоформлены.



Злоумышленников нашли недавно, они уже были судимы за аналогичные преступления. Речь идет о 26-летней и 37-летнем фигурантах из Ростова-на-Дону и Адыгеи.

По словам аферистки, в 2022-м году она решила подработать и нашла в мессенджере соответствующее объявление. Потом с ней связался мужчина и описал способ «заработка», согласно которому ей нужно арендовать жилье в других городах, чтобы потом перепродавать.

В Симферополе фигурантка получила от неизвестного деньги и фальшивый паспорт. Затем «работодатель» познакомил девушку с подельником, который, по легенде, был сожителем арендатора.

После аренды жилья в Симферополе аферистка подала при помощи фальшивых документов заявление в МФЦ, чтобы зарегистрировать право собственности на чужое жилье. Ущерб, который получила настоящая собственница, оценили 2,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Девушке запрещено совершать определенные действия, а ее подельник под стражей. Обоим грозит до десяти лет колонии.

Ранее сообщалось, кому из российских военных продлили содержание под стражей.

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#новости
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#криминал
Силовики ликвидировали двоих террористов, напавших на объект TUSAŞ в Анкаре
Sabah: ликвидированы двое из трех террористов, напавших на объект TUSAŞ в Анкаре
23 октября 2024, 18:25

Фото: iStock/geogif

Силовики ликвидировали двух террористов, которые на объект аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре. Такие данные приводит турецкая газета Sabah.
«Двое из троих нападавших ликвидированы», — пишет газета.

Однако официальных данных на этот счет еще не поступало.

Ранее стало известно, что теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре, есть погибшие и раненые. По некоторым данным, погибли три человека, еще пять пострадали. Также сообщалось, что порядка 10 человек террористы удерживают в заложниках. Тем временем, к месту ЧП прибыли подразделения спецназа полиции и штурмовые отряды.

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Террористы взяли заложников на объекте авиационной компании Tusaş в Анкаре

Теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре
#чп
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#террористы
#человек
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#счёт
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Террористы взяли заложников на объекте авиационной компании Tusaş в Анкаре
NTV: террористы могли взять заложников в Анкаре
23 октября 2024, 17:43

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Террористы, которые напали на объект турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре, могли прорваться в служебные помещения и взять заложников. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
Согласно публикации, террористы могли захватить заложников. Перестрелка слышна до сих пор. По предварительным данным, двух террористов застрелили, а третий удерживает около 10 работников предприятия внутри здания.

Тем временем, к месту ЧП прибыли подразделения спецназа полиции и штурмовые отряды.

Ранее стало известно, что теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре, есть погибшие и раненые. Девять человек, в том числе двое охранников, погибли в результате теракта, еще порядка 10 человек террористы удерживают в заложниках.

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#чп
#погибшие
#теракт
#террористы
#человек
#компании
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Суд продлил арест экс-замминистра обороны Попова
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Попова до 22 декабря
23 октября 2024, 17:05

Фото: iStock/AMilkin

Суд продлил арест бывшему замминистра обороны РФ Павлу Попову, обвиняемому в хищении 30 миллионов рублей из средств, выделенных на деятельность подмосковного парка «Патриот». Об этом сообщили в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.
Отмечается, что арест Попову продлен до 22 декабря текущего года. Осужденный принял участие в заседании по видеоконференцсвязи.

Примечательно, что свою вину Попов до сих пор не признает.

Напомним, Павел Попов был задержан 29 августа. Его подозревают в махинациях, связанных с финансированием парка «Патриот», за развитие которого он отвечал с 2021 по 2024 год. Согласно данным следствия, экс-замминистра обороны присвоил 30 миллионов рублей. 29 августа 235-й гарнизонный военный суд Москвы постановил заключить его под стражу.

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#суд
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#патриот
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В США генпрокуратура начала изучать случай с извлечением органов у живого донора
23 октября 2024, 16:40

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Генпрокуратура штата Кентукки, США, заинтересовалась случаем с попыткой извлечь донорские органы у еще живого человека, передает FOX News.
36-летнего Энтони Томаса Хувера госпитализировали в октябре 2021 года в результате передозировки наркотиками. После неудачных реанимационных мероприятий врачи сообщили семье, что мозг мужчины мертв, и, так как Хувер был зарегистрирован как донор, его стали готовить к операции по извлечению органов.

Перед процедурой близким пациента разрешили в последний раз увидеться с ним, однако в момент прощания он вдруг открыл глаза и начал осматривать помещение. Медики объяснили это работой рефлексов, так как Хувер был подключен к аппаратам жизнеобеспечения.

Когда мужчина был в операционной и врачи уже приступили к работе, он внезапно ожил. Уточняется, что из его глаз лились слезы, и он шептал «помогите». При этом супервизор настаивал на продолжении операции по извлечению органов. В итоге ее пришлось отменить, поскольку врачи отказывались продолжать хирургическое вмешательство.

Через некоторое время Хувер полностью пришел в сознание. На сегодняшний день из-за последствий передозировки мужчина прикован к инвалидному креслу и не может говорить. Широкую известность происшествие получило только сейчас. С сестрой мужчины связалась команда трансплантологов, которые выступили с официальным заявлением о случае Хувера.

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#происшествия
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Теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре
23 октября 2024, 16:37

Фото: iStock/carlotoffolo

Теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре, есть погибшие. Об этом сообщает министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
«Сегодня произошел теракт на объектах компании TUSAŞ в Анкаре. В результате нападения, к сожалению, есть погибшие и раненные», — написал Ерликая в соцсети X.

Сообщается, что сначала прогремел взрыв возле одного из входов на территорию аэрокосмической компании Tusaş в районе Кахраманказан. После этого произошла стрельба.

Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется. Пока СМИ пишут о трех погибших. Ими, по предварительным данным, стали охранники, которые сидели на КПП и первыми встретили террориста.

Сейчас на место ЧП приехали полиция и скорая помощь.

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Работники центра судмедэкспертизы подозреваются в хищении 45 миллионов рублей
23 октября 2024, 16:32

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

В хищении бюджетных денег на сумму в 45 миллионов рублей подозреваются работники Центра судмедэкспертизы, проинформировала официальный представитель российского МВД Ирина Волк.
Речь идет о заключении фиктивных договоров с аффилированными коммерческими структурами, которые занимались судебной экспертизой, чтобы оценить недвижимость.

«Злоумышленники ввели в заблуждение руководство Центра относительно выполнения условий заключенных договоров... По предварительной оценке, ущерб от противоправной деятельности составил более 45 миллионов рублей», — пояснила Волк.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве, сейчас пятеро фигурантов находятся под стражей.

Ранее сообщалось, от чего погиб десятилетний мальчик в Ингушетии.

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#россия
#криминал
#мошенничество
#уголовное дело
#полиция
#мвд
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#ирина волк
#деньги
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От самострела в лицо из брелока в Ингушетии погиб 10-летний ребенок
23 октября 2024, 16:15

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Ребенок в возрасте десяти лет погиб в результате самострела из брелока, информирует Telegram-канал Mash Gor. Уточняется, что мальчик игрался с обычной на первый взгляд висюлькой для ключей, однако скрытый в ней механизм убил по-настоящему.
Школьника отвезли в больницу с переломами лицевых костей, а также отеком мозга. До сегодняшнего дня он был коме, однако спасти его не удалось. Несчастный скончался, не приходя в сознание. Родители не признаются, откуда в их доме брелок-огнестрел.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе в водителя автобуса. Уточнялось, что в результате инцидента пострадавших нет. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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#смерть
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Заместитель посла Британии Додд набросился на российских журналистов во Внуково
23 октября 2024, 16:04

Фото: istock/microgen

Заместитель посла Великобритании в России Том Додд набросился на российских журналистов в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает телеграм-канал SHOТ. Отмечается, что дипломат сорвал бейдж с одного из представителей прессы и толкнул девушку с микрофоном.
По данным издания, в Москву прилетели глава Директората Восточной Европы и Центральной Азии Кристофер Аллан и его заместитель Лоррейн Фасси, чтобы проинспектировать работу посольства Великобритании в России после того, как Россия заподозрила в шпионаже и выслала шестерых сотрудников диппредставительства. Руководителей директората и сопровождал Том Додд.

Канал передает, что российские журналисты пытались задать вопросы дипломатам, но Додд сорвал бейдж одного из представителей прессы, а вскоре толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос.

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Подозреваемый в стрельбе в водителя автобуса в Петербурге пассажир задержан
23 октября 2024, 16:00

Фото: istockphoto/Dzurag

Подозреваемый в стрельбе в водителя автобуса из пневматики в Петербурге пассажир найден и задержан, сообщили в главке МВД по Северной столице.
«Полицией были оперативно приняты меры к его розыску и задержанию и в тот же вечер в доме 21 по улице Черкасова подозреваемый в совершении этого преступления мужчина был задержан. Им оказался 22-летний местный житель», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что мужчина с утра в минувший вторник, 22 октября, разбил окна автобуса, а также стрелял в шофера, а затем сбежал. В результате инцидента никто не пострадал. Очевидцы отмечали, что злоумышленник был пьян, пневматическое оружие у него изъяли правоохранители.

Перед этим была информация, как местная жительница в Пскове могла заразиться ВИЧ.

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#россия
#санкт-петербург
#стрельба
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#криминал
#полиция
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