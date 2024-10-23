Жительница Симферополя лишилась квартиры, сдав ее мошенникам — МВД

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Жительница Симферополя потеряла жилье, сдав его в аренду мошенникам, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Пару лет назад к полицейским пришла 58-летняя пострадавшая, сообщив, что сдала однокомнатную квартиру некой молодой девушке, а та, со слов потерпевшей, спустя месяц перестала оплачивать аренду и отвечать на звонки.
Когда владелица недвижимости пришла к себе домой, то увидела на двери новые замки. Помимо всего прочего, собственница увидела неизвестного мужчину, который проживает там, с его слов, с пассией. Позже выяснилось, что за тот самый месяц документы на право собственности были переоформлены.
Злоумышленников нашли недавно, они уже были судимы за аналогичные преступления. Речь идет о 26-летней и 37-летнем фигурантах из Ростова-на-Дону и Адыгеи.
По словам аферистки, в 2022-м году она решила подработать и нашла в мессенджере соответствующее объявление. Потом с ней связался мужчина и описал способ «заработка», согласно которому ей нужно арендовать жилье в других городах, чтобы потом перепродавать.
В Симферополе фигурантка получила от неизвестного деньги и фальшивый паспорт. Затем «работодатель» познакомил девушку с подельником, который, по легенде, был сожителем арендатора.
После аренды жилья в Симферополе аферистка подала при помощи фальшивых документов заявление в МФЦ, чтобы зарегистрировать право собственности на чужое жилье. Ущерб, который получила настоящая собственница, оценили 2,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Девушке запрещено совершать определенные действия, а ее подельник под стражей. Обоим грозит до десяти лет колонии.
Ранее сообщалось, кому из российских военных продлили содержание под стражей.
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Когда владелица недвижимости пришла к себе домой, то увидела на двери новые замки. Помимо всего прочего, собственница увидела неизвестного мужчину, который проживает там, с его слов, с пассией. Позже выяснилось, что за тот самый месяц документы на право собственности были переоформлены.
Злоумышленников нашли недавно, они уже были судимы за аналогичные преступления. Речь идет о 26-летней и 37-летнем фигурантах из Ростова-на-Дону и Адыгеи.
По словам аферистки, в 2022-м году она решила подработать и нашла в мессенджере соответствующее объявление. Потом с ней связался мужчина и описал способ «заработка», согласно которому ей нужно арендовать жилье в других городах, чтобы потом перепродавать.
В Симферополе фигурантка получила от неизвестного деньги и фальшивый паспорт. Затем «работодатель» познакомил девушку с подельником, который, по легенде, был сожителем арендатора.
После аренды жилья в Симферополе аферистка подала при помощи фальшивых документов заявление в МФЦ, чтобы зарегистрировать право собственности на чужое жилье. Ущерб, который получила настоящая собственница, оценили 2,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Девушке запрещено совершать определенные действия, а ее подельник под стражей. Обоим грозит до десяти лет колонии.
Ранее сообщалось, кому из российских военных продлили содержание под стражей.
Читайте также:
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Никита Кротов